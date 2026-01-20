किसानों का फूटा गुस्सा! जमीन से जबरन रास्ता निकालने का आरोप, उग्र आंदोलन की चेतावनी

Una News: जिला मुख्यालय से सटे लाल सिंगी गांव के किसानों ने अपनी जमीन से कथित तौर पर जबरन रास्ता निकाले जाने और झूठी शिकायतें दर्ज कराने का आरोप लगाते हुए जिला उपायुक्त (DC) के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है. किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने जबरन कब्जे और रास्ता निकालने की कार्रवाई नहीं रोकी, तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे.

सोमवार को बड़ी संख्या में किसान जिला मुख्यालय पहुंचकर एमसी पार्क में एकत्रित हुए और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया. किसानों का कहना है कि उनकी जमीनों पर पुराने रिकॉर्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं है, जबकि नए दस्तावेजों में रास्ता दिखा दिया गया है, जो उनके अनुसार प्रशासनिक मनमानी है.

रिकॉर्ड में विसंगतियों का आरोप

किसानों ने आरोप लगाया कि लाल सिंगी गांव से जुड़े कुछ राजस्व रिकॉर्ड जिला मुख्यालय में उपलब्ध ही नहीं हैं. उनका कहना है कि जिन लोगों ने जहां जमीन खरीदी थी, उन्हें वहीं कब्जा दिया गया था, लेकिन अब नए रिकॉर्ड के आधार पर जमीन के वास्तविक स्थान पर कब्जा न देकर कहीं और कब्जा देने की कोशिश की जा रही है.

किसान बलवीर चौधरी ने आरोप लगाया कि अधिकारियों द्वारा राजस्व विभाग के सचिव और हाईकोर्ट के आदेशों की भी अनदेखी की जा रही है. उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी पुश्तैनी जमीन से वंचित कर अन्य स्थान पर कब्जा दिया जा रहा है.

झूठी शिकायत दर्ज कराने का आरोप

प्रदर्शन कर रहे किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि गांव के प्रधान द्वारा किसानों के खिलाफ झूठी शिकायतें दर्ज करवाई गई हैं. किसानों ने अपनी बात के समर्थन में खसरा नंबर, जमीन से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज और अन्य सबूत मीडिया के सामने पेश किए.

उग्र आंदोलन की चेतावनी

किसानों ने जिला प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि जबरन रास्ता निकालने और अवैध कब्जे की कार्रवाई बंद नहीं हुई, तो वे सभी किसान एकजुट होकर उग्र प्रदर्शन करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की होगी.

किसानों ने अपनी सभी समस्याओं को लेकर डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए न्याय की मांग की है.