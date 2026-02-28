Advertisement
हिमाचल का चमत्कारी शिवलिंग! हर 4 साल में बढ़ता है आकार, 43 दिन पूजा से पूरी होती है हर मनोकामना

हमीरपुर के नादौन स्थित लमलेश्वर महादेव मंदिर में स्वयंभू शिवलिंग हर चार साल में तिल के बराबर बढ़ता है. वर्तमान में इसकी ऊंचाई करीब 5 फीट है. मान्यता है कि 43 दिन पूजा करने से मनोकामना पूर्ण होती है. शिवरात्रि पर उमड़ती है भारी भीड़.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Feb 28, 2026, 03:16 PM IST

हिमाचल का चमत्कारी शिवलिंग! हर 4 साल में बढ़ता है आकार, 43 दिन पूजा से पूरी होती है हर मनोकामना

Hamirpur News: हिमाचल प्रदेश के नादौन में ब्यास नदी के तट पर स्थित लमलेश्वर महादेव मंदिर आस्था और चमत्कार के लिए प्रसिद्ध है. यहां स्थापित स्वयंभू शिवलिंग को लेकर मान्यता है कि उसका आकार हर चार वर्ष में एक तिल या जौ के दाने जितना बढ़ता है. वर्तमान में शिवलिंग की ऊंचाई लगभग 5 फीट तक पहुंच चुकी है.

स्थानीय परंपराओं के अनुसार, इस मंदिर की स्थापना करीब 500 वर्ष पूर्व कटोच वंश के राजाओं ने करवाई थी. मान्यता है कि कटोच वंश के एक राजा को स्वप्न में ब्यास नदी किनारे शिवलिंग होने का संकेत मिला था. इसके बाद सैनिकों ने वहां से शिवलिंग को खोजकर नादौन में स्थापित किया और मंदिर का निर्माण करवाया गया.

43 दिन की पूजा से पूर्ण होती है मनोकामना
श्रद्धालुओं का विश्वास है कि लमलेश्वर महादेव की 43 दिनों तक लगातार श्रद्धा से पूजा करने पर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं. मंदिर के पुजारी राकेश शर्मा के अनुसार, शिवलिंग का आकार प्रत्येक चार वर्षों में एक तिल के बराबर बढ़ता है और अब यह लगभग 5 फीट ऊंचा हो चुका है.

शिवरात्रि पर उमड़ती है भारी भीड़
महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिर को विशेष रूप से सजाया जाता है और हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं. देश-विदेश से भी भक्त यहां आकर माथा टेकते हैं.

मंदिर में दर्शन के लिए पहुंची श्रद्धालुओं का कहना है कि यहां की गई सच्ची आराधना व्यर्थ नहीं जाती. कांगड़ा से आई एक महिला श्रद्धालु ने बताया कि उनकी मनोकामना यहां प्रार्थना करने के बाद पूर्ण हुई, जिसके चलते उनकी आस्था और भी मजबूत हुई है.

आस्था, इतिहास और परंपरा का अनूठा संगम माने जाने वाला लमलेश्वर महादेव मंदिर आज भी श्रद्धालुओं के लिए गहरी आस्था का केंद्र बना हुआ है.

