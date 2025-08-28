Mandi News: मंडी–कुल्लू नेशनल हाईवे पर फिर लैंडस्लाइड

Mandi News: मंडी-कुल्लू नेशनल हाईवे पर बनाला के पास देर रात एक ताज़ा भूस्खलन (लैंडस्लाइड) हुआ है.
Mandi News: मंडी-कुल्लू नेशनल हाईवे पर बनाला के पास देर रात एक ताज़ा भूस्खलन (लैंडस्लाइड) हुआ है. भारी मलबा और लगातार गिरते पत्थरों के कारण हाईवे पूरी तरह बाधित हो गया है. पुलिस प्रशासन ने जानकारी दी है कि रात के समय खतरे को देखते हुए बहाली कार्य फिलहाल संभव नहीं है. मार्ग को खोलने का कार्य सुबह मौसम साफ होने और हालात सुरक्षित होने पर ही शुरू किया जाएगा.
यात्रियों से अपील
अनावश्यक यात्रा से बचें. सावधानी बरतें और मौके पर तैनात फील्ड अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें. किसी भी आपात स्थिति में पुलिस और प्रशासन से संपर्क करें। मंडी पुलिस ने कहा है कि हालात पर लगातार नज़र रखी जा रही है और जैसे ही मार्ग बहाल होगा, इसकी सूचना जारी कर दी जाएगी.