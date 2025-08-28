Mandi News: मंडी–कुल्लू नेशनल हाईवे पर फिर लैंडस्लाइड
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2899373
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

Mandi News: मंडी–कुल्लू नेशनल हाईवे पर फिर लैंडस्लाइड

Mandi News: मंडी-कुल्लू नेशनल हाईवे पर बनाला के पास देर रात एक ताज़ा भूस्खलन (लैंडस्लाइड) हुआ है.

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Aug 28, 2025, 07:39 AM IST

Trending Photos

Mandi News: मंडी–कुल्लू नेशनल हाईवे पर फिर लैंडस्लाइड

Mandi News: मंडी-कुल्लू नेशनल हाईवे पर बनाला के पास देर रात एक ताज़ा भूस्खलन (लैंडस्लाइड) हुआ है. भारी मलबा और लगातार गिरते पत्थरों के कारण हाईवे पूरी तरह बाधित हो गया है. पुलिस प्रशासन ने जानकारी दी है कि रात के समय खतरे को देखते हुए बहाली कार्य फिलहाल संभव नहीं है. मार्ग को खोलने का कार्य सुबह मौसम साफ होने और हालात सुरक्षित होने पर ही शुरू किया जाएगा.

यात्रियों से अपील
अनावश्यक यात्रा से बचें. सावधानी बरतें और मौके पर तैनात फील्ड अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें. किसी भी आपात स्थिति में पुलिस और प्रशासन से संपर्क करें। मंडी पुलिस ने कहा है कि हालात पर लगातार नज़र रखी जा रही है और जैसे ही मार्ग बहाल होगा, इसकी सूचना जारी कर दी जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

mandi newsMandi-Kullu Highway Landslidehindi news

Trending news

Punjab Weather Update
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ; ਭਲਕੇ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਆਸਾਰ
ajj da hukamnama
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 28 ਅਗਸਤ 2025
Himachal government
हिमाचल में आईपीएस अधिकारियों के तबादले, सरकार ने जारी की अधिसूचना
Assistant jail superintendent
10,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸਹਾਇਕ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
SGPC
ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਕਰਨ ਸੰਪਰਕ- SGPC
Punjab government
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤਾਇਨਾਤ
LoP Partap Singh Bajwa
MLA ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਖਹਿ ਗਿਆ LOP ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਬੰਬੂਘਾਟ, ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਚੜ ਗਿਆ ਪਾਰਾ
patiala news
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵਜਾਤ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹਪਸਤਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ
Madhopur Headworks
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਖਤਰਾ! ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਟੁੱਟਿਆ
Trains cancelled
ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਜੰਮੂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੱਦ
;