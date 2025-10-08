भूस्खलन से झंडूता में बड़ा बस हादसा, जयराम ठाकुर ने जताया गहरा दुख

Bilaspur News: बिलासपुर जिला के झंडूता उपमंडल के भल्लू पुल के समीप बुधवार को एक दिल दहला देने वाला हादसा पेश आया. भूस्खलन की चपेट में आने से एक निजी बस पर पहाड़ी से भारी मात्रा में पत्थर और मलबा गिर गया, जिससे बस पूरी तरह मलबे में दब गई. हादसा इतना भीषण था कि बस में सवार 18 लोगों में से 15 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो बच्चों को गंभीर हालत में मलबे से निकालकर एम्बुलेंस के माध्यम से एम्स बिलासपुर भेजा गया. इस हादसे में बड़सर निवासी 8 वर्षीय राहुल अब तक लापता बताया जा रहा है, जिसकी तलाश जारी है.

घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला मौके पर पहुँचा और राहत-बचाव कार्य शुरू किया गया. मलबा हटाने के लिए मशीनों की मदद ली जा रही है. मुख्यमंत्री कार्यालय और स्थानीय प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए हैं. क्षेत्र में मूसलाधार बारिश के कारण राहत कार्यों में कठिनाई आ रही है.

इस दुखद घटना पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने गहरा शोक व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि यह हादसा अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है. जयराम ठाकुर ने बताया कि वह लगातार स्थानीय प्रशासन और झंडूता के विधायक से संपर्क में हैं, ताकि राहत एवं बचाव कार्यों में कोई कमी न रहे. उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि इस कठिन समय में पूरा प्रदेश शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ा है.

जयराम ठाकुर ने कहा कि इस वर्ष का बरसात का लंबा दौर हिमाचल प्रदेश के लिए एक बड़ी आपदा बनकर सामने आया है. लगातार हो रहे भूस्खलन और भारी वर्षा ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है. उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि वह इस आपदा के दौर से प्रदेशवासियों को सुरक्षित निकालें और प्रभावित परिवारों को इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें.