Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2952608
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

भूस्खलन से झंडूता में बड़ा बस हादसा, जयराम ठाकुर ने जताया गहरा दुख

बिलासपुर जिला के झंडूता उपमंडल के भल्लू पुल के समीप बुधवार को हुए दर्दनाक बस हादसे ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया. भारी भूस्खलन के चलते एक निजी बस पर पहाड़ी से पत्थर और मलबा गिरने से बड़ा हादसा पेश आया.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Oct 08, 2025, 11:23 AM IST

Trending Photos

भूस्खलन से झंडूता में बड़ा बस हादसा, जयराम ठाकुर ने जताया गहरा दुख

Bilaspur News: बिलासपुर जिला के झंडूता उपमंडल के भल्लू पुल के समीप बुधवार को एक दिल दहला देने वाला हादसा पेश आया. भूस्खलन की चपेट में आने से एक निजी बस पर पहाड़ी से भारी मात्रा में पत्थर और मलबा गिर गया, जिससे बस पूरी तरह मलबे में दब गई. हादसा इतना भीषण था कि बस में सवार 18 लोगों में से 15 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो बच्चों को गंभीर हालत में मलबे से निकालकर एम्बुलेंस के माध्यम से एम्स बिलासपुर भेजा गया. इस हादसे में बड़सर निवासी 8 वर्षीय राहुल अब तक लापता बताया जा रहा है, जिसकी तलाश जारी है.

घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला मौके पर पहुँचा और राहत-बचाव कार्य शुरू किया गया. मलबा हटाने के लिए मशीनों की मदद ली जा रही है. मुख्यमंत्री कार्यालय और स्थानीय प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए हैं. क्षेत्र में मूसलाधार बारिश के कारण राहत कार्यों में कठिनाई आ रही है.

इस दुखद घटना पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने गहरा शोक व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि यह हादसा अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है. जयराम ठाकुर ने बताया कि वह लगातार स्थानीय प्रशासन और झंडूता के विधायक से संपर्क में हैं, ताकि राहत एवं बचाव कार्यों में कोई कमी न रहे. उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि इस कठिन समय में पूरा प्रदेश शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ा है.

Add Zee News as a Preferred Source

जयराम ठाकुर ने कहा कि इस वर्ष का बरसात का लंबा दौर हिमाचल प्रदेश के लिए एक बड़ी आपदा बनकर सामने आया है. लगातार हो रहे भूस्खलन और भारी वर्षा ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है. उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि वह इस आपदा के दौर से प्रदेशवासियों को सुरक्षित निकालें और प्रभावित परिवारों को इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें.

TAGS

Jai Ram ThakurBilaspur NewsHimachal Pradesh

Trending news

Jai Ram Thakur
भूस्खलन से झंडूता में बड़ा बस हादसा, जयराम ठाकुर ने जताया गहरा दुख
Rajvir Jawanda Passes Away
ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ; ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਧਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ
Canada firing news
ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਿਰੋਹ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਉਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ
amritsar news
ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਰੈਣ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ
jalandhar news
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਉਦਘਾਟਨ
Punjab weather today
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੰਢ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਮਹਿਸੂਸ; ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਵਨਾ
bilaspur Bus Accident
हिमाचल प्रदेश में बड़ा हादसा: बिलासपुर में पहाड़ का हिस्सा बस पर गिरा; 15 की मौत
ajj da hukamnama
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2025
Punjab High Court
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ, ਆਊਟ ਆਫ ਟਰਨ ਤਰੱਕੀਆਂ ਮੇਰਟ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ
Punjab SC scholarship case
SC ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਝੂਠ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚ ਬੇਨਕਾਬ