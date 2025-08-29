कुल्लू जिला के आनी में भूस्खलन, तीन मकान दबे – दो महिलाएं लापता

Kullu Landslide News: कुल्लू जिला के उपमंडल आनी की कराड पंचायत के पटारना गांव में शुक्रवार सुबह एक बड़ा हादसा पेश आया. गांव में हुए भीषण भूस्खलन से भारी मात्रा में मलबा नीचे आ गया, जिसकी चपेट में आते ही गांव के तीन मकान पूरी तरह दब गए. अचानक हुई इस प्राकृतिक आपदा से पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई है.

इस हादसे में दो महिलाओं के मलबे में दबने या बह जाने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि घटना के बाद से दोनों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है. लापता महिलाओं की पहचान शारदा देवी (50) पत्नी जय सिंह और लीलू देवी (45) पत्नी कृष्ण चंद के रूप में हुई है. दोनों महिलाएं नई तोड़ (पटारना), डाकघर कांडुगाड, तहसील आनी, जिला कुल्लू की निवासी बताई जा रही हैं.

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस थाना आनी की टीम और फायर ब्रिगेड तुरंत मौके के लिए रवाना हो गई. इसके साथ ही स्थानीय लोग भी अपने स्तर पर बचाव कार्य में जुट गए हैं और मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है. प्रशासन ने भी राहत व बचाव अभियान शुरू कर दिया है और लापता महिलाओं की तलाश जारी है.

Add Zee News as a Preferred Source

उधर, उपमंडल प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया है. प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि आपदा प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री, अस्थायी आश्रय और आर्थिक मदद मुहैया करवाई जाएगी.

स्थानीय लोग बता रहे हैं कि पिछले कई दिनों से क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही थी, जिसके चलते जमीन कमजोर हो गई और यह भूस्खलन हुआ. लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि प्रभावित क्षेत्र में जल्द से जल्द भूस्खलन रोकथाम के पुख्ता प्रबंध किए जाएं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को टाला जा सके.