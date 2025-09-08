बिलासपुर में भूस्खलन से 125 करोड़ का नुकसान, 18 की मौत– नैनादेवी हादसे की यादें ताजा
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2913502
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

बिलासपुर में भूस्खलन से 125 करोड़ का नुकसान, 18 की मौत– नैनादेवी हादसे की यादें ताजा

बिलासपुर जिला में भारी बारिश के चलते भूस्खलन से हुआ 125 करोड़ से ज्यादा का नुकसान तो 18 लोगों की हुई मौत, किरतपुर-नेरचौक फोरलेन मार्ग पर भी जगह जगह हुआ था भूस्खलन तो 3 अगस्त 2008 को नैनादेवी में भूस्खलन की अफवाह के चलते भगदड़ से 146 लोगों की हुई थी मौत.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Sep 08, 2025, 02:15 PM IST

Trending Photos

बिलासपुर में भूस्खलन से 125 करोड़ का नुकसान, 18 की मौत– नैनादेवी हादसे की यादें ताजा

Bilaspur News(विजय भरद्वाज): हिमाचल प्रदेश में मानसून का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है. भले ही पिछले कुछ दिनों से बारिश में कमी आई हो, लेकिन इस बरसात ने प्रदेश को गहरे जख्म दिए हैं. आंकड़ों के मुताबिक, अब तक प्रदेश को 3,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ है और भूस्खलन सहित अन्य आपदाओं में 300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है.

बिलासपुर जिले की बात करें तो यहां अकेले 125 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान दर्ज किया गया है, जबकि 18 लोगों की मौत हो चुकी है. जिले के कई क्षेत्रों में भूस्खलन से ग्रामीणों की जमीन और मकान खतरे की जद में आ गए हैं.

किरतपुर-नेरचौक फोरलेन मार्ग पर भी भारी बारिश के चलते थापना, मैहला और मंडी भराड़ी में बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ. विशेषज्ञों का मानना है कि पहाड़ों की वर्टिकल कटिंग इसकी मुख्य वजह है, जिससे सड़कों और घरों की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

बिलासपुर में हुए ताजा भूस्खलन ने लोगों को 3 अगस्त 2008 की उस त्रासदी की याद दिला दी, जब शक्तिपीठ श्री नैनादेवी मंदिर में भूस्खलन और पत्थर गिरने की अफवाह से मची भगदड़ में 146 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी और 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे. उस घटना के बाद जिला और मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर कई कड़े कदम उठाए थे.

आज फिर प्राकृतिक आपदाओं के चलते जिले में भय और असुरक्षा का माहौल है, जिससे लोग नैनादेवी हादसे जैसी त्रासदी की यादों से उबर नहीं पा रहे हैं.

TAGS

Bilaspur landslideBilaspur NewsHimachal Pradesh

Trending news

Paonta Sahib landslide
सिरमौर के आलियां गांव और पराड़ा पंचायत में भूस्खलन, ग्रामीण दहशत में
PM Narendra Modi
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਫ਼ਿਰਾਖ਼ਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਣ- ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ
Bathinda Honour killing
ਅਣਖ ਖਾਤਰ ਕਤਲ; ਪਿਓ ਤੇ ਭਰਾ ਨੇ ਧੀ ਤੇ ਦੋਹਤੀ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੱਤਿਆ
CM Bhagwant Mann Health
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਲਚਾਲ
Kulgam encounter
ਕੁਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਢੇਰ; ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਾਰੀ
CM Sukhvinder Singh Sukhu
हिमाचल में हायर ग्रेड पे अधिसूचना पर विवाद, सीएम सुक्खू ने दिए वापस लेने के संकेत
fazilka news
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੈਂਟਰ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ
Aman arora news
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ-ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
Himachal Disaster
9 सितंबर को हिमाचल दौरे पर आएंगे PM मोदी, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का करेंगे हवाई सर्वे
school bus accident
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਾਪਰੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ; ਮਾਪੇ ਸਹਿਮੇ
;