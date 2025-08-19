Himachal Pradesh: भारी बारिश से लोहारपुरा पंचायत में भूस्खलन; सड़क का डंगा गिरने से कई मकानों पर मंडराया खतरा
Himachal Pradesh: भारी बारिश से लोहारपुरा पंचायत में भूस्खलन; सड़क का डंगा गिरने से कई मकानों पर मंडराया खतरा

Himachal Pradesh : भारी बारिश ने एक बार फिर लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Aug 19, 2025, 12:11 PM IST

Himachal Pradesh (भूषण शर्मा): भारी बारिश ने एक बार फिर लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. नूरपुर उपमंडल की पंचायत लोहारपुरा के वार्ड नंबर-1 सुलयाली, देव भराड़ी हरिजन बस्ती सड़क पर भूस्खलन होने से सड़क का डंगा अचानक गिर गया. डंगा गिरने से सड़क के पास बने कई मकानों को खतरा पैदा हो गया है. वहीं एक घर के पास बने शैड में भी दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं, जिससे प्रभावित परिवारों की चिंता बढ़ गई है.

सूचना मिलते ही पंचायत व लोक निर्माण विभाग (PWD) को अवगत कराया गया. विभाग के जेई अजय चौधरी व सर्वेयर मौके पर पहुंचे और पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया. उन्होंने तत्काल सड़क पर वाहनों की आवाजाही बंद कर दी और नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को सौंप दी.

पीडब्ल्यूडी जेई अजय चौधरी ने बताया कि सड़क का नाम सुलयाली देव भराड़ी हरिजन बस्ती है. बीते दिनों हुई भारी बारिश के कारण करीब 60 मीटर लंबा डंगा बह गया है, जिससे एक मकान को सीधा खतरा हो गया है. उन्होंने कहा कि इसकी मरम्मत के लिए बजट तैयार किया जा रहा है और जल्द ही इसे सरकार व उच्च अधिकारियों को भेज दिया जाएगा. फिलहाल सुरक्षा को देखते हुए सड़क बंद कर दी गई है.

स्थानीय निवासी वीरी सिंह ने बताया कि उनके मकान के साथ लगा सड़क का डंगा गिर गया है, जिससे उनका घर खतरे की जद में आ गया है. उन्होंने सरकार से गुहार लगाई कि जल्द से जल्द इस समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाए. वहीं अरुण कुमार ने कहा कि 17 अगस्त की भारी बारिश के बाद सड़क धंस गई है, जिसके चलते नीचे बसे आठ-दस घरों पर भी खतरा मंडरा रहा है. सड़क बंद होने से बच्चों और बुजुर्गों को आवाजाही में भारी परेशानी हो रही है.

इसी तरह पीड़ित राकेश कुमार की बेटी ने भी अपनी चिंता जताते हुए कहा कि सड़क गिरने से न सिर्फ उनके घर को खतरा है, बल्कि गाड़ियों की आवाजाही भी ठप हो गई है. उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि समय रहते सड़क को मजबूत व सुरक्षित तरीके से ठीक किया जाए ताकि उनके घर को किसी भी तरह की हानि न पहुंचे.

 

