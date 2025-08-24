श्री मणिमहेश यात्रा मार्ग पर भूस्खलन, यात्रा रोकी गई

Chamba News: श्री मणिमहेश यात्रा के दौरान शनिवार देर रात सुंदरासी में भारी बारिश के कारण भूस्खलन हो गया. भूस्खलन से मलबा सड़क पर आ जाने से आवागमन बाधित हो गया है. राहत की बात यह है कि किसी भी यात्री के प्रभावित होने की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन नुकसान की आशंका जताई जा रही है.

भरमौर प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पर्वतारोहण संस्थान की टीम, पुलिस, एनडीआरएफ और लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को मौके पर भेज दिया है. हालात को देखते हुए प्रशासन ने यात्रा को एहतियातन रोक दिया है.

यात्रियों को जहां-जहां ठहराया गया है, उन्हें वहीं रुकने के आदेश जारी कर दिए गए हैं. बाकायदा अनाउंसमेंट कर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ठहरने की अपील की जा रही है. जानकारी के अनुसार हड़सर में करीब 500 यात्री और धनछोह में 300 यात्री रुके हुए हैं। वहीं गौरीकुंड से नीचे आने वाले यात्रियों को भी रोका गया है.

एसडीएम भरमौर अभिषेक मित्तल ने बताया कि भारी बारिश के कारण फिलहाल नुकसान का सटीक आकलन नहीं हो पाया है. मलबा हटाने के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी. फिलहाल एनडीआरएफ और लोक निर्माण विभाग की टीम मौके पर तैनात है। मौसम साफ होते ही यात्रा को फिर से शुरू कर दिया जाएगा.