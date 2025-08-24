श्री मणिमहेश यात्रा मार्ग पर भूस्खलन, यात्रा रोकी गई
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2894481
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

श्री मणिमहेश यात्रा मार्ग पर भूस्खलन, यात्रा रोकी गई

Chamba News: भरमौर प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पर्वतारोहण संस्थान की टीम, पुलिस, एनडीआरएफ और लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को मौके पर भेज दिया है. हालात को देखते हुए प्रशासन ने यात्रा को एहतियातन रोक दिया है.

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Aug 24, 2025, 11:10 AM IST

Trending Photos

श्री मणिमहेश यात्रा मार्ग पर भूस्खलन, यात्रा रोकी गई

Chamba News: श्री मणिमहेश यात्रा के दौरान शनिवार देर रात सुंदरासी में भारी बारिश के कारण भूस्खलन हो गया. भूस्खलन से मलबा सड़क पर आ जाने से आवागमन बाधित हो गया है. राहत की बात यह है कि किसी भी यात्री के प्रभावित होने की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन नुकसान की आशंका जताई जा रही है.

भरमौर प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पर्वतारोहण संस्थान की टीम, पुलिस, एनडीआरएफ और लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को मौके पर भेज दिया है. हालात को देखते हुए प्रशासन ने यात्रा को एहतियातन रोक दिया है.

यात्रियों को जहां-जहां ठहराया गया है, उन्हें वहीं रुकने के आदेश जारी कर दिए गए हैं. बाकायदा अनाउंसमेंट कर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ठहरने की अपील की जा रही है. जानकारी के अनुसार हड़सर में करीब 500 यात्री और धनछोह में 300 यात्री रुके हुए हैं। वहीं गौरीकुंड से नीचे आने वाले यात्रियों को भी रोका गया है.

एसडीएम भरमौर अभिषेक मित्तल ने बताया कि भारी बारिश के कारण फिलहाल नुकसान का सटीक आकलन नहीं हो पाया है. मलबा हटाने के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी. फिलहाल एनडीआरएफ और लोक निर्माण विभाग की टीम मौके पर तैनात है। मौसम साफ होते ही यात्रा को फिर से शुरू कर दिया जाएगा.

TAGS

Chamba NewsShri Manimahesh YatraLandslide

Trending news

Chamba News
श्री मणिमहेश यात्रा मार्ग पर भूस्खलन, यात्रा रोकी गई
Malot news
ਪਿੰਡ ਲੱਕੜਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕੈਂਪ‌ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਡਿਟੇਨ
Punjab government
ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਕਿਹਾ- ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ
India Russia Friendship
ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇ਼ਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਦਬਦਬਾ
Minister Sanjeev Arora
ਪੰਜਾਬੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਰੁਕੇ, ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
Punjab Weather Update
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਬਦਲਿਆ ਮੌਸਮ, ਅਗਲੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ
ajj da hukamnama
Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 24 ਅਗਸਤ 2025
CM Mann Bhangwat Mann
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 55 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ- CM ਮਾਨ
Khanna News
ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟਖੋਹ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੁਲਝਾਈ, ਦੋ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
fazilka news
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ
;