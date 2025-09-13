भूस्खलन से बनजार के बंदल गांव में खतरा, 28 घर खाली किए गए

Kullu News: कुल्लू जिले के उपमंडल बंजार की तीर्थन घाटी में भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ है, जिससे बंदल गांव में भारी नुकसान की स्थिति बनी है. गांव के 37 घरों में से 28 घरों को सुरक्षित रहने के लिए खाली करवाया गया है. जिन लोगों के घर खाली कराए गए हैं, वे कुछ टेंटों में रह रहे हैं, जबकि अन्य अपने रिश्तेदारों के पास ठहरे हैं.

भारी बारिश और भूस्खलन के कारण गांव के रास्ते बंद हैं। बंदल गांव का संपर्क 15 दिनों से कटा हुआ है और इलाके में बिजली और पानी की आपूर्ति भी बाधित है. इस वजह से गांव में राशन की कमी और लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं.

गांव के स्थानीय निवासी पवन सिंह ने बताया कि पिछले कुछ सालों से बंदल गांव को खतरनाक क्षेत्र घोषित किया गया था, लेकिन प्रशासन और सरकार की ओर से कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई. भूस्खलन के बाद अब प्रभावित लोगों को राहत और सुरक्षा प्रदान करना प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए.

लोगों की मुश्किलें:

तीर्थन घाटी के 10 ग्राम पंचायतों में सड़कें बंद होने के कारण लोग कई किलोमीटर पैदल चलकर जरूरी सामान जैसे आटा, चावल, दाल, तेल, चीनी, नमक और सब्जियां लाने को मजबूर हैं. बिजली और रोशनी के लिए मोमबत्तियों का भी उपयोग करना पड़ रहा है.

प्रशासन की कार्रवाई

कुल्लू की उपायुक्त तोरूल एस. रवीश ने बताया कि प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री, टेंट और अन्य जरूरी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं. प्रशासन ने घाटी में राहत कार्य तेज कर दिए हैं और लोगों की सुरक्षा और सहायता सुनिश्चित की जा रही है.