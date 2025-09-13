भूस्खलन से बनजार के बंदल गांव में खतरा, 28 घर खाली किए गए
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2920265
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

भूस्खलन से बनजार के बंदल गांव में खतरा, 28 घर खाली किए गए

Kullu News: भारी बारिश और भूस्खलन के कारण गांव के रास्ते बंद हैं। बंदल गांव का संपर्क 15 दिनों से कटा हुआ है और इलाके में बिजली और पानी की आपूर्ति भी बाधित है. इस वजह से गांव में राशन की कमी और लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं.

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Sep 13, 2025, 11:55 AM IST

Trending Photos

भूस्खलन से बनजार के बंदल गांव में खतरा, 28 घर खाली किए गए

Kullu News: कुल्लू जिले के उपमंडल बंजार की तीर्थन घाटी में भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ है, जिससे बंदल गांव में भारी नुकसान की स्थिति बनी है. गांव के 37 घरों में से 28 घरों को सुरक्षित रहने के लिए खाली करवाया गया है. जिन लोगों के घर खाली कराए गए हैं, वे कुछ टेंटों में रह रहे हैं, जबकि अन्य अपने रिश्तेदारों के पास ठहरे हैं.

भारी बारिश और भूस्खलन के कारण गांव के रास्ते बंद हैं। बंदल गांव का संपर्क 15 दिनों से कटा हुआ है और इलाके में बिजली और पानी की आपूर्ति भी बाधित है. इस वजह से गांव में राशन की कमी और लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं.

गांव के स्थानीय निवासी पवन सिंह ने बताया कि पिछले कुछ सालों से बंदल गांव को खतरनाक क्षेत्र घोषित किया गया था, लेकिन प्रशासन और सरकार की ओर से कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई. भूस्खलन के बाद अब प्रभावित लोगों को राहत और सुरक्षा प्रदान करना प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

लोगों की मुश्किलें:
तीर्थन घाटी के 10 ग्राम पंचायतों में सड़कें बंद होने के कारण लोग कई किलोमीटर पैदल चलकर जरूरी सामान जैसे आटा, चावल, दाल, तेल, चीनी, नमक और सब्जियां लाने को मजबूर हैं. बिजली और रोशनी के लिए मोमबत्तियों का भी उपयोग करना पड़ रहा है.

प्रशासन की कार्रवाई
कुल्लू की उपायुक्त तोरूल एस. रवीश ने बताया कि प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री, टेंट और अन्य जरूरी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं. प्रशासन ने घाटी में राहत कार्य तेज कर दिए हैं और लोगों की सुरक्षा और सहायता सुनिश्चित की जा रही है.

TAGS

BanjaraBandal villageLandslideKullu News

Trending news

Bilaspur cloudburst
नैनादेवी उपमंडल के नमहोल में बादल फटा; कई गाड़ियां मलबे में दबीं
UK Sikh woman rape case
ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਨਸਲੀ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
paddy procurement
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 16 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
Rohtak News
ਰੋਹਤਕ ‘ਚ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ; ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਭੰਨਤੋੜ
Nurpur news
नूरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नशा तस्कर की ₹90.71 लाख की संपत्ति जब्त
Punjab Weather Update
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, ਅੱਜ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼
Sushila Karki
ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਖਤਮ, ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ
Himachal Monsoon
हिमाचल प्रदेश में मानसून कहर से अब तक 386 मौतें, 4,465 करोड़ का नुकसान – SDMA
ENG vs SA
ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ T2O ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਬਟਲਰ ਤੇ ਸਾਲਟ ਦੇ ਤੂਫਾਨੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਚ ਬਣਾਏ ਇਹ ਵੱਡੇ ਰਿਕਾਰਡ
ajj da hukamnama
Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 13 ਸਤੰਬਰ 2025
;