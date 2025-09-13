Nalagarh Landslide: नालागढ़ के नेर-सोडी गांव में भूस्खलन का कहर, दर्जनों मकान क्षतिग्रस्त
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2920361
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

Nalagarh Landslide: नालागढ़ के नेर-सोडी गांव में भूस्खलन का कहर, दर्जनों मकान क्षतिग्रस्त

Nalagarh Landslide: हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ उपमंडल के रामशहर हलके में नेर-सोडी गांव सहित निसल, चमदार, और कयारी जैसे कई छोटे-बड़े गांव भारी भूस्खलन की चपेट में आ गए हैं.

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Sep 13, 2025, 01:08 PM IST

Trending Photos

Nalagarh Landslide: नालागढ़ के नेर-सोडी गांव में भूस्खलन का कहर, दर्जनों मकान क्षतिग्रस्त

Nalagarh Landslide: हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ उपमंडल के रामशहर हलके में नेर-सोडी गांव सहित निसल, चमदार, और कयारी जैसे कई छोटे-बड़े गांव भारी भूस्खलन की चपेट में आ गए हैं, जिसने ग्रामीणों की जिंदगी को संकट में डाल दिया है. भूस्खलन के कारण नेर-सोडी में कई मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जबकि सड़कों पर भारी कटाव और पहाड़ी धंसने से दो-तीन पंचायतों के दर्जनों गांव सड़क संपर्क से कट गए हैं.

ग्रामीणों का देश-दुनिया से संपर्क टूट चुका है, और उनकी नींद हर पल मंडराते खतरे ने उड़ा दी है. स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों और रामशहर तहसीलदार ने मौके का दौरा किया, लेकिन अभी तक प्रशासनिक राहत कार्य शुरू नहीं हो सका है. ग्रामीणों ने बताया कि सड़क का एक बड़ा हिस्सा पहाड़ी के साथ नीचे धंस गया है, जिससे आवागमन पूरी तरह ठप है. लोगों ने प्रशासन और सरकार से तत्काल सड़क मार्ग खोलने और वैकल्पिक पैदल रास्ता तैयार करने की गुहार लगाई है.

एक ग्रामीण ने कहा, "हमारे मकान टूट चुके हैं, सड़कें खत्म हो चुकी हैं. न खाने का सामान आ पा रहा है, न ही कोई मदद. रात को डर लगता है कि कब मकान सिर पर गिर जाए." युवा मंडल और स्थानीय नेताओं ने सरकार से मांग की है कि प्रभावित परिवारों को तत्काल सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जाए और मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाए. भूस्खलन ने सड़कों पर इतना बड़ा कटाव किया है कि वाहनों का तो सवाल ही नहीं, पैदल चलना भी जोखिम भरा हो गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

रामशहर क्षेत्र में हाल के दिनों में बारिश और भूस्खलन से हुए नुकसान ने प्रशासन की तैयारियों पर सवाल उठाए हैं. हिमाचल में इस साल मानसून ने भारी तबाही मचाई है, जिसमें सोलन जिला सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है. नेर-सोडी के ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो स्थिति और भयावह हो सकती है.

पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा, "हम सरकार से अपील करते हैं कि तुरंत इंजीनियरों की टीम भेजी जाए और सड़कें बहाल की जाएं." स्थानीय लोग अब समाजसेवी संगठनों और एनजीओ से भी मदद की उम्मीद कर रहे हैं, ताकि इस संकट से उबरा जा सके.

TAGS

Nalagarh landslideNalagarh WeatherHimachal Landslidehindi news

Trending news

CM Bhagwant Mann
ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ-ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
Kharar News
ਖਰੜ ਦੀ ਇਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿੰਸਾ ਝੜਪ, ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ; ਦੋ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ
sirmour news
रस्सी के सहारे उफनता नाला पार कर आपदा ग्रस्त क्षेत्र पहुंची विधायक
Banjara
भूस्खलन से बनजार के बंदल गांव में खतरा, 28 घर खाली किए गए
Bilaspur cloudburst
नैनादेवी उपमंडल के नमहोल में बादल फटा; कई गाड़ियां मलबे में दबीं
UK Sikh woman rape case
ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਨਸਲੀ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
paddy procurement
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 16 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
Rohtak News
ਰੋਹਤਕ ‘ਚ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ; ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਭੰਨਤੋੜ
Nurpur news
नूरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नशा तस्कर की ₹90.71 लाख की संपत्ति जब्त
Punjab Weather Update
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, ਅੱਜ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼
;