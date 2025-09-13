Nalagarh Landslide: नालागढ़ के नेर-सोडी गांव में भूस्खलन का कहर, दर्जनों मकान क्षतिग्रस्त

Nalagarh Landslide: हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ उपमंडल के रामशहर हलके में नेर-सोडी गांव सहित निसल, चमदार, और कयारी जैसे कई छोटे-बड़े गांव भारी भूस्खलन की चपेट में आ गए हैं, जिसने ग्रामीणों की जिंदगी को संकट में डाल दिया है. भूस्खलन के कारण नेर-सोडी में कई मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जबकि सड़कों पर भारी कटाव और पहाड़ी धंसने से दो-तीन पंचायतों के दर्जनों गांव सड़क संपर्क से कट गए हैं.

ग्रामीणों का देश-दुनिया से संपर्क टूट चुका है, और उनकी नींद हर पल मंडराते खतरे ने उड़ा दी है. स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों और रामशहर तहसीलदार ने मौके का दौरा किया, लेकिन अभी तक प्रशासनिक राहत कार्य शुरू नहीं हो सका है. ग्रामीणों ने बताया कि सड़क का एक बड़ा हिस्सा पहाड़ी के साथ नीचे धंस गया है, जिससे आवागमन पूरी तरह ठप है. लोगों ने प्रशासन और सरकार से तत्काल सड़क मार्ग खोलने और वैकल्पिक पैदल रास्ता तैयार करने की गुहार लगाई है.

एक ग्रामीण ने कहा, "हमारे मकान टूट चुके हैं, सड़कें खत्म हो चुकी हैं. न खाने का सामान आ पा रहा है, न ही कोई मदद. रात को डर लगता है कि कब मकान सिर पर गिर जाए." युवा मंडल और स्थानीय नेताओं ने सरकार से मांग की है कि प्रभावित परिवारों को तत्काल सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जाए और मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाए. भूस्खलन ने सड़कों पर इतना बड़ा कटाव किया है कि वाहनों का तो सवाल ही नहीं, पैदल चलना भी जोखिम भरा हो गया है.

रामशहर क्षेत्र में हाल के दिनों में बारिश और भूस्खलन से हुए नुकसान ने प्रशासन की तैयारियों पर सवाल उठाए हैं. हिमाचल में इस साल मानसून ने भारी तबाही मचाई है, जिसमें सोलन जिला सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है. नेर-सोडी के ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो स्थिति और भयावह हो सकती है.

पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा, "हम सरकार से अपील करते हैं कि तुरंत इंजीनियरों की टीम भेजी जाए और सड़कें बहाल की जाएं." स्थानीय लोग अब समाजसेवी संगठनों और एनजीओ से भी मदद की उम्मीद कर रहे हैं, ताकि इस संकट से उबरा जा सके.