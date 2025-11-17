पांवटा साहिब में लिव-इन पार्टनर ने की महिला की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

Paonta Sahib News: पांवटा साहिब के देवी नगर क्षेत्र में सोमवार सुबह एक महिला की हत्या से सनसनी फैल गई. 45 वर्षीय महिला यहां अपने लिव-इन पार्टनर के साथ किराए के मकान में रहती थी. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बीती रात दोनों के बीच झगड़ा हुआ था. बताया जा रहा है कि व्यक्ति ने शराब के नशे में पहले विवाद किया और फिर किसी कांच की वस्तु से महिला के सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी.

सुबह जब आसपास के लोगों ने कमरे में महिला को खून से लथपथ हालत में फर्श पर पड़ा देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी. महिला का लिव-इन पार्टनर दूसरे कमरे में बेहोशी जैसी अवस्था में मिला. मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे से टूटी हुई कांच की बोतल के टुकड़े बरामद किए हैं, जिससे हत्या किए जाने का शक गहरा गया है.

पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है. हत्या के सही कारणों का पता लगाने के लिए फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है. पुलिस का कहना है कि वे हर एंगल से जांच कर रहे हैं और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.