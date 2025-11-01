Advertisement
आधी रात को जोरदार धमाके; दयोड़ गांव में फिर धंसी जमीन, दो घर और एक स्कूल खतरे में

जिला मंडी के पंडोह के साथ लगती ग्राम पंचायत हटौण के दयोड़ गांव की जमीन एक बार फिर से धंस गई है. बीती रात करीब एक बजे गांव में जोर के धमाकों की आवाजें आई जिससे पूरा गांव हिल गया और लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल आए.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Nov 01, 2025, 05:06 PM IST

Mandi News: मंडी जिले की ग्राम पंचायत हटौण के दयोड़ गांव में जमीन धंसने की घटना एक बार फिर दोहराई गई है. शुक्रवार देर रात करीब एक बजे आए तेज़ धमाकों की आवाज़ से पूरा गांव दहल उठा. घबराए लोग नींद से उठकर घरों से बाहर निकल आए. सुबह हुई तो गांव वालों के सामने एक बार फिर विशालकाय गड्ढा बन चुका था जिसने दो घरों और एक सरकारी स्कूल को खतरे की जद में ला दिया है.

हरदेव शर्मा का घर बुरी तरह प्रभावित
जमीन धंसने से ग्रामीण हरदेव शर्मा के घर पर बड़ी-बड़ी दरारें पड़ गई हैं. दीवारें फटने लगीं और घर असुरक्षित होने के कारण परिवार को मजबूरन घर खाली करना पड़ा. हरदेव शर्मा का आरोप है कि गांव के नीचे बन रही फोरलेन टनल के कारण यह हादसा तीसरी बार हुआ है.

उन्होंने निर्माण कंपनी, NHAI और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा—“हमारा करोड़ों का नुकसान हो चुका है, लेकिन कई बार गुहार लगाने के बाद भी सिर्फ खानापूर्ति की गई. एक सप्ताह के भीतर सुरक्षित जमीन और पूरा मुआवजा न दिया गया तो हम फोरलेन का काम रुकवाने पर मजबूर होंगे.”

दो बार पहले भी धंस चुकी है जमीन
ग्राम पंचायत हटौण के उप प्रधान नोक सिंह, पूर्व प्रधान दलीप ठाकुर और स्थानीय निवासी लीला प्रकाश ने बताया कि इससे पहले भी गांव में दो बार इसी तरह जमीन धंसी थी. छोटे गड्ढों को मलबा डालकर भर दिया गया, लेकिन असली कारणों की जांच आज तक नहीं की गई.

स्थानीय लोगों ने मांग की है कि—
-पूरे इलाके की वैज्ञानिक व भूगर्भीय जांच करवाई जाए
-प्रभावित परिवारों को तुरंत मुआवजा दिया जाए
-लोगों को सुरक्षित स्थान पर बसाने की प्रक्रिया शुरू की जाए

ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन जल्द कार्रवाई नहीं करता, तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन शुरू करने के लिए बाध्य होंगे.

 

