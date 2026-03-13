LPG को लेकर बड़ी खबर: बिलासपुर में हजारों सिलेंडर का स्टॉक, फिर भी ढाबा-रेस्टोरेंट क्यों हो रहे परेशान?

LPG Cylinder: गैस सिलेंडर की कमी की अफवाहों के बीच हिमाचल के बिलासपुर में घरेलू गैस का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है. हालांकि कमर्शियल सिलेंडर की किल्लत से रेस्टोरेंट और ढाबा संचालक परेशान हैं. प्रशासन ने जल्द आपूर्ति सामान्य करने का भरोसा दिया है.
Bilaspur News: देश में गैस सिलेंडर की कमी को लेकर फैल रही अफवाहों के बीच हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता बताई जा रही है. हालांकि, कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कमी के कारण रेस्टोरेंट, ढाबा संचालकों और मिठाई की दुकानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में व्यापारियों ने प्रशासन से जल्द कमर्शियल गैस की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है.
दरअसल, ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच जारी तनाव का असर वैश्विक स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति पर पड़ रहा है. इसी बीच देश में गैस सिलेंडर की कमी की खबरों से आम लोगों में भी चिंता बढ़ रही है कि भविष्य में गैस की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है.
दुकानदारों ने बताई कमर्शियल सिलेंडर की किल्लत
बिलासपुर के कुछ रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों का कहना है कि पिछले तीन-चार दिनों से गैस एजेंसियों में कमर्शियल सिलेंडर उपलब्ध नहीं हैं. स्थानीय दुकानदार प्रतीक शर्मा, मनोज और राहुल के अनुसार उन्हें फिलहाल 5 किलो के छोटे सिलेंडर लेने की सलाह दी जा रही है, जिससे उनका काम प्रभावित हो रहा है. उनका कहना है कि यदि स्थिति लंबे समय तक बनी रही तो दुकानदारी पर सीधा असर पड़ सकता है.
कुछ ढाबा संचालकों ने गैस की संभावित कमी को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर डीजल से चलने वाली भट्टी तैयार करनी भी शुरू कर दी है, ताकि गैस न मिलने की स्थिति में कारोबार प्रभावित न हो.
प्रशासन ने कहा – घबराने की जरूरत नहीं
इस मामले में उपायुक्त बिलासपुर Rahul Kumar ने स्पष्ट किया कि जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और उनकी आपूर्ति नियमित रूप से की जा रही है.
उन्होंने बताया कि जिले में कुल 14 गैस एजेंसियां हैं, जिनके पास फिलहाल करीब 4,791 गैस सिलेंडरों का स्टॉक मौजूद है, जबकि प्रतिदिन लगभग 1650 सिलेंडरों की मांग रहती है. इसके अलावा रोजाना 2000 से 2500 घरेलू सिलेंडरों की आपूर्ति भी हो रही है, जिससे आम उपभोक्ताओं को किसी तरह की दिक्कत नहीं हो रही.
कमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति जल्द सामान्य होगी
उपायुक्त ने माना कि कमर्शियल गैस सिलेंडरों की आपूर्ति में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन इसे जल्द ही सामान्य कर दिया जाएगा, ताकि रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों को परेशानी न हो.
पेट्रोल-डीजल का भी पर्याप्त स्टॉक
जिले में पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता भी पर्याप्त बताई गई है. प्रशासन के अनुसार बिलासपुर में इस समय करीब 5,459.24 केएल पेट्रोल और 8,043.32 केएल डीजल का स्टॉक मौजूद है, जो जिले की जरूरतों के लिए पर्याप्त है.
इसके साथ ही जिला प्रशासन ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग के अधिकारियों को गैस आपूर्ति की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए हैं, ताकि घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडरों की उपलब्धता बनी रहे और किसी तरह की कालाबाजारी पर भी रोक लगाई जा सके.