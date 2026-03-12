Advertisement
LPG को लेकर बड़ी खबर! सिरमौर में कोई कमी नहीं, अफवाहों पर न दें ध्यान: खाद्य आपूर्ति विभाग

सिरमौर जिले में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है. खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और अनावश्यक गैस सिलेंडर स्टॉक न करने की अपील की है. जिले में 16 गैस एजेंसियों के माध्यम से नियमित सप्लाई जारी है.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Mar 12, 2026, 05:41 PM IST

Nahan News: मध्य-पूर्व एशिया में जारी अंतरराष्ट्रीय तनाव के बीच देश के कई हिस्सों में गैस सिलेंडर की कमी को लेकर अफवाहें फैल रही हैं. हालांकि हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता है और उपभोक्ताओं को नियमित रूप से गैस की आपूर्ति की जा रही है.

जिला मुख्यालय नाहन में मीडिया से बातचीत के दौरान जिला खाद्य नियंत्रक अधिकारी शमशेर सिंह ने बताया कि सिरमौर में फिलहाल 16 गैस एजेंसियां काम कर रही हैं और सभी एजेंसियों के पास पर्याप्त मात्रा में घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध हैं. उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को निर्धारित समय के भीतर सिलेंडर की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है.

अफवाहों से बचने और अनावश्यक भंडारण न करने की अपील
शमशेर सिंह ने जिले के लोगों से अपील की कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और अनावश्यक रूप से गैस सिलेंडरों का भंडारण न करें. उन्होंने कहा कि उपभोक्ता जरूरत के अनुसार ही गैस सिलेंडर बुक करें, ताकि सभी लोगों को समय पर गैस उपलब्ध हो सके.

25 दिन बाद ही होगी अगली बुकिंग
उन्होंने बताया कि अब एक बार गैस सिलेंडर बुक करवाने के बाद अगली बुकिंग 25 दिन के अंतराल के बाद ही की जा सकेगी. यह व्यवस्था गैस की सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के लिए लागू की गई है.

इन माध्यमों से कर सकते हैं गैस सिलेंडर बुक
उपभोक्ता घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग कई माध्यमों से कर सकते हैं. इनमें एसएमएस (SMS), मोबाइल ऐप (Mobile App), मिस्ड कॉल (Missed Call) और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMC) की आधिकारिक वेबसाइट शामिल हैं.

कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई फिलहाल रोकी गई
खाद्य नियंत्रक अधिकारी ने बताया कि फिलहाल सिरमौर जिले में कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई अस्थायी रूप से रोकी गई है. हालांकि विभाग के पास करीब 700 कमर्शियल सिलेंडरों का स्टॉक मौजूद है. इन सिलेंडरों को प्राथमिकता के आधार पर शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि गैस एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि उपभोक्ताओं को समय पर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएं, ताकि आम जनता को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

