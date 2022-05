LPG Gas Cyclinder Price: आम जनता को सरकार से मिली राहत, अब सिलेंडर पर मिलेगी 200 रुपये की सब्सिडी

LPG Gas Cyclinder Price: देश में बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. शनिवार को केंद्र सरकार ने आम आदमी को बड़ी राहत दी है. आम इंसान को सरकार ने गैस सिलेंडर पर सब्सिडी देने का ऐलान किया है. साथ ही पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने की भी सरकार ने घोषणा की है.

बता दें, गैस सिलेंडर पर 200 रुपये सब्सिडी दी जाएगी. इसका लाभ प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (Pradhan Mntri Ujjwala Yojna) के लाभार्थियों को ही मिलेगा. इस साल से सरकार 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को प्रति गैस सिलेंडर 200 रुपये की सब्सिडी देगी. इसके साथ ही बता दें, ये सब्सिडी सिर्फ 12 सिलेंडरों

तक ही दी जाएगी.

9/12 Also, this year, we will give a subsidy of ₹ 200 per gas cylinder (upto 12 cylinders) to over 9 crore beneficiaries of Pradhan Mantri Ujjwala Yojana. This will help our mothers and sisters. This will have a revenue implication of around ₹ 6100 crore a year. #Ujjwala

