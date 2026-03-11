LPG खत्म होने की अफवाहों के बीच बड़ा अपडेट! इंडियन ऑयल प्लांट में स्टॉक पूरा, प्रशासन की लोगों से ये अपील

Una News: अंतरराष्ट्रीय हालातों को लेकर देश में पेट्रोल, डीजल और गैस की संभावित कमी की चर्चाओं के बीच ऊना से राहत भरी खबर सामने आई है. जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ऊना स्थित इंडियन ऑयल गैस प्लांट में फिलहाल पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और लोगों को किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए.

अफवाहों के बीच प्रशासन ने दी सफाई

हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर देशभर में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कमी की आशंका जताई जा रही है. इसी को लेकर लोगों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं.

हालांकि भारत सरकार पहले ही यह स्पष्ट कर चुकी है कि देश में अगले दो महीनों के लिए ईंधन का पर्याप्त भंडार मौजूद है. इसके बावजूद कुछ राजनीतिक दल संभावित कमी को लेकर सवाल उठा रहे हैं.

कुछ राज्यों में कमर्शियल गैस को लेकर एहतियात

सूत्रों के अनुसार कुछ राज्यों में कमर्शियल गैस सिलेंडरों की खपत को नियंत्रित करने के लिए एहतियाती कदम उठाए गए हैं. कई स्थानों पर होटल और रेस्टोरेंट संचालकों से सीमित समय के लिए संचालन कम रखने की अपील की गई है, ताकि गैस की संभावित कमी की स्थिति को रोका जा सके.

अंतरराष्ट्रीय बाजार के कारण बढ़े दाम

अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद देश में भी घरेलू रसोई गैस की कीमत में लगभग 60 रुपये की वृद्धि की गई है. इसके बाद लोगों में गैस को लेकर कुछ हद तक असमंजस की स्थिति बन गई है.

ऊना प्लांट में पर्याप्त गैस उपलब्ध

अधिकारियों ने बताया कि ऊना स्थित इंडियन ऑयल गैस प्लांट में गैस का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और आपूर्ति सामान्य रूप से जारी है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे गैस की कमी से जुड़ी किसी भी प्रकार की अफवाहों पर विश्वास न करें और घबराने की जरूरत नहीं है.