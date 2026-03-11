Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3137333
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

LPG खत्म होने की अफवाहों के बीच बड़ा अपडेट! इंडियन ऑयल प्लांट में स्टॉक पूरा, प्रशासन की लोगों से ये अपील

LPG Shortage: अमेरिका-ईरान तनाव के बीच गैस की कमी की अफवाहों पर ऊना जिला प्रशासन ने सफाई दी है. इंडियन ऑयल गैस प्लांट में पर्याप्त स्टॉक होने का दावा करते हुए लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Mar 11, 2026, 06:18 PM IST

Trending Photos

LPG खत्म होने की अफवाहों के बीच बड़ा अपडेट! इंडियन ऑयल प्लांट में स्टॉक पूरा, प्रशासन की लोगों से ये अपील

Una News: अंतरराष्ट्रीय हालातों को लेकर देश में पेट्रोल, डीजल और गैस की संभावित कमी की चर्चाओं के बीच ऊना से राहत भरी खबर सामने आई है. जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ऊना स्थित इंडियन ऑयल गैस प्लांट में फिलहाल पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और लोगों को किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए.

अफवाहों के बीच प्रशासन ने दी सफाई
हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर देशभर में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कमी की आशंका जताई जा रही है. इसी को लेकर लोगों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं.

हालांकि भारत सरकार पहले ही यह स्पष्ट कर चुकी है कि देश में अगले दो महीनों के लिए ईंधन का पर्याप्त भंडार मौजूद है. इसके बावजूद कुछ राजनीतिक दल संभावित कमी को लेकर सवाल उठा रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कुछ राज्यों में कमर्शियल गैस को लेकर एहतियात
सूत्रों के अनुसार कुछ राज्यों में कमर्शियल गैस सिलेंडरों की खपत को नियंत्रित करने के लिए एहतियाती कदम उठाए गए हैं. कई स्थानों पर होटल और रेस्टोरेंट संचालकों से सीमित समय के लिए संचालन कम रखने की अपील की गई है, ताकि गैस की संभावित कमी की स्थिति को रोका जा सके.

अंतरराष्ट्रीय बाजार के कारण बढ़े दाम
अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद देश में भी घरेलू रसोई गैस की कीमत में लगभग 60 रुपये की वृद्धि की गई है. इसके बाद लोगों में गैस को लेकर कुछ हद तक असमंजस की स्थिति बन गई है.

ऊना प्लांट में पर्याप्त गैस उपलब्ध
अधिकारियों ने बताया कि ऊना स्थित इंडियन ऑयल गैस प्लांट में गैस का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और आपूर्ति सामान्य रूप से जारी है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे गैस की कमी से जुड़ी किसी भी प्रकार की अफवाहों पर विश्वास न करें और घबराने की जरूरत नहीं है.

TAGS

LPG shortageUna NewsHimachal Pradesh

Trending news

LPG shortage
LPG खत्म होने की अफवाहों के बीच बड़ा अपडेट! इंडियन ऑयल प्लांट में स्टॉक पूरा
faridkot news
ਸੀ.ਆਈ.ਏ ਸਟਾਫ ਜੈਤੋ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, 2 ਨੌਜਵਾਨ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਿਸਤੌਲ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ
Cervical Cancer Vaccine
सर्वाइकल कैंसर से बचाएगी खास वैक्सीन! 4 हजार से ज्यादा लड़कियों का रजिस्ट्रेशन
Dr Baljit Kaur
ਖਹਿਰਾ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ- ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ
Mohali News
ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿਲ ਦਾ ਇਲਾਜ, ₹4 ਲੱਖ ਦੇ ਖਰਚ ਤੋਂ ਬਚਾਵ
Guru Har Sahai News
ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਤਸਕਰ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ
Harpal Singh Cheema
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਯੋਗ ਨਹੀਂ- ਚੀਮਾ
Shimla News
हिमाचल की राजनीति में तीसरे मोर्चे की आहट? CM सुक्खू का बड़ा बयान
dharamshala news
त्रियूंड ट्रैक के 4 एंट्री प्वाइंट होंगे आउटसोर्स, विभाग द्वारा टेंडर प्रक्रिया शुरू
Ludhiana News
ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ