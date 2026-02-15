भोलेनाथ के दर्शनों के लिए उमड़ा आस्था का जनसैलाब

Mahashivratri: देश भर में शिवरात्रि का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है. तो वहीं कुल्लू जिला के विभिन्न शिवालयों में भी सुबह से ही भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंच रहे हैं. सुबह से ही मंदिर में लंबी-लंबी कतारें लगी हुई है. भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आस्था का जनसैलाब उमड़ रहा है. घाटी के विभिन्न शिवालयों में सुबह से ही भीड़ देखी जा रही है.

कुल्लू जिला मुख्यालय के साथ लगते हैं भूतनाथ मंदिर में भी श्रद्धालु सुबह से पहुंच रहे हैं और यहां पर भोलेनाथ को जल, बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं. वहीं मंदिर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल भी तैनात किया गया है. किसी प्रकार की अनहोनी ना हो इसको लेकर मंदिर प्रशासन ने भी पूरी व्यवस्था की है. तो वही शिवरात्रि के पर्व के साथ मेले का भी आयोजन किया जाएगा.

भूतनाथ मंदिर कमेटी के उपाध्यक्ष कमलेश चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि हर साल शिवरात्रि पर्व के अगले दिन देवता संगम महादेव द्वारा मेले का आयोजन होता है. इसको लेकर भी तैयारी पूरी कर ली गई है. कल सवारी स्थित शिव पार्क में मेले का आयोजन किया जाएगा. वहीं उन्होंने बताया कि मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं ऐसे में मंदिर प्रबंधन कमेटी की ओर से भी तमाम व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई थी.

श्रद्धालु लाइनों में लगकर दर्शन कर रहे है.वहीं मंदिर पहुंची श्रद्धालु अदिति ठाकुर ने बताया कि भोलेनाथ के प्रति उनका बेहद श्रद्धा है ऐसे में वह भी मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं. साथ ही उन्होंने शिवरात्रि के पर्व पर व्रत भी रखा है. उन्होंने कहा कि वह हर साल मंदिर में पहुंचकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं.

