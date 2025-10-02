महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जयंती आज, शिमला में राज्यपाल और CM सुक्खू ने दी श्रद्धांजलि

Shimla News: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर आज कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें स्मरण कर रहा है. शिमला में राष्ट्रपिता और पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की गई. ऐतिहासिक रिज मैदान पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दोनों विभूतियों को याद करते हुए प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की. साथ ही सभी गणमान्यों ने प्रदेशवासियों को दशहरे की भी शुभकामनाएं दी.

प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को याद करते हुए कहा "आज के दिन दो फूल खिले थे जिनसे महका हिन्दुस्तान, एक का नाम अमन था तो दूसरे का जय जवान." राज्यपाल ने कहा कि महात्मा गांधी ने संघर्ष कर अंग्रेज़ों को बाहर कर देश को आजादी दिलाई. महात्मा गांधी ने पूरा जीवन देश के लिए जिया। देश में जब गरीबी थी तो एक धोती पहनी उसी वेश में इंग्लैंड में वार्ता के लिए गए. राज्यपाल ने कहा कि देश हमेशा महात्मा गांधी को याद रखेगा.

वहीं राज्यपाल ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को दशहरे की भी शुभकामनाएं दी और कहा कि आज रावण रूपी राक्षस जलाया जाता है. समाज में जितनी भी बुराइयां व्याप्त हैं, उन्हें जलाने का काम आज होना चाहिए। हिमाचल में भी नशे की बुराई है, हमें स्वयं और दूसरों को भी इस बुराई से मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए.

वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि महात्मा गांधी संपन्न परिवार से आते थे. लेकिन, लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई करने के बाद आजादी के आंदोलन में कूद पड़े. देश में गरीबी थी ऐसे में महात्मा गांधी ने धोती पहनने का फैसला लिया. उन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाया था, उनके सिद्धांतों पर चलना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी.

वहीं लाल बहादुर शास्त्री कोई याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री ने देश में जब अन्न की कमी हुई तब आत्मनिर्भर बनने के लिए जय जवान जय किसान का नारा दिया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बढ़ते नशे पर काबू पाने के लिए कानून सख्त बनाए गए हैं. नशे के खिलाफ पूरे प्रदेश में आंदोलन चलाया जाएगा. साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं दी. मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन समाज में फैली बुराइयों को समाप्त करने और अच्छाइयों को अपनाने का है.