Manali News: कीरतपुर-मनाली फोरलेन पर सुंदरनगर में बड़ा हादसा, मलबे में दबा पेट्रोल पंप

Manali News: जिला मंडी के सुंदरनगर उपमंडल के पुंघ क्षेत्र में शुक्रवार देर रात भारी बारिश के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया है.

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Aug 09, 2025, 02:23 PM IST

Manali News: जिला मंडी के सुंदरनगर उपमंडल के पुंघ क्षेत्र में शुक्रवार देर रात भारी बारिश के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया है. अचानक पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा गिरकर इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर आ गिरा. हादसे में पेट्रोल पंप का ढांचा पूरी तरह ध्वस्त हो गया और मालिक को भारी आर्थिक नुकसान हुआ. गनीमत यह रही कि मलबा गिरने से पहले पेट्रोल पंप प्रबंधन और कर्मचारी समय रहते सुरक्षित निकाल लिए गए. इससे कोई बड़ी जनहानि घटित होने से बच गई.

कुछ आवश्यक सामान भी कर्मचारियों ने लैंडस्लाइड से पहले बाहर निकाल लिया गया, हालांकि पेट्रोल पंप पूरी तरह से मलबे में दब गया है. एसडीएम सुंदरनगर अमर नेगी ने बताया कि जिला मंडी में मानसूनी बारिश के कारण में काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है. बीती रात सुंदरनगर के पुंघ में एक इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर लैंडस्लाइड होने के कारण पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है. उन्होंने कहा कि प्रशासन ने मौके का जायजा लिया है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है. मलबा हटाने के लिए पीडब्ल्यूडी की मशीनों की मदद ली जाएगी.

हिमाचल राजभवन में शांति हवन, हिमाचल-उत्तराखंड में शांति की कामना
हिमाचल राजभवन में शांति हवन का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल मुख्य यजमान थे. इस हवन का उद्देश्य हिमाचल और उत्तराखंड में सुख-समृद्धि की कामना करना था, जो हाल ही में आपदा से प्रभावित हुए हैं. दोनों राज्यों में भारी तबाही हुई है और कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है. इस हवन के माध्यम से जान गंवाने वाले लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई. इसके बाद राज्यपाल ने प्रदेश भर से आई बहनों के साथ रक्षाबंधन भी मनाया.

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि हाल ही में ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी त्रासदी आयी. इसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवायी. आज हवन के ज़रिए जान गंवाने वाले लोगों की शांति के लिए प्रार्थना की गई. साथ ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सुख और शांति की भी कामना की गई. राज्यपाल ने देश भर के लोगों को रक्षाबंधन की शुभकामनायें दी.

