हिमाचल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 55 पुलिस अधिकारियों के तबादले

HPPS Officers Transfer: हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है. सरकार ने 55 हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा (HPPS) के अधिकारियों के तबादले करने का आदेश जारी किया है। इनमें कई ज़िलों के पुलिस अधीक्षक (SP) भी शामिल हैं.
सूत्रों के मुताबिक़, सरकार ने यह निर्णय राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति को मज़बूत करने और पुलिस प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से लिया है. इस फेरबदल के बाद कई ज़िलों में नए एसपी की तैनाती की गई है, जबकि कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को मुख्यालय या विशेष शाखाओं में भेजा गया है.