Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

घुमारवीं पुलिस का बड़ा ऑपरेशन: अमृतसर से मुख्य चिट्टा सप्लायर गिरफ्तार, 30 लाख की खेप का खुलासा

कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन मार्ग पर स्थित बलोह टोल प्लाजा के समीप पंजाब के दो युवकों को 518.4 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तारी मामले में अब पुलिस ने अमृतसर से गिरफ्तार किया मुख्य सप्लायर, डीएसपी घुमारवीं विशाल वर्मा ने दी जानकारी.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Nov 07, 2025, 03:37 PM IST

Bilaspur News: बिलासपुर जिला में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत घुमारवीं पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है. डीएसपी घुमारवीं विशाल वर्मा ने बताया कि पुलिस ने पंजाब के अमृतसर में दबिश देकर उस मुख्य सप्लायर को गिरफ्तार कर लिया है, जो 518.4 ग्राम चिट्टे की खेप के पीछे था.

29 सितंबर की घटना—दो युवक चिट्टे के साथ पकड़े गए थे
घुमारवीं पुलिस ने 29 सितंबर को कीरतपुर–नेरचौक फोरलेन पर बलोह टोल प्लाजा के समीप नाका लगाकर पंजाब के दो युवकों को पकड़ा था. तलाशी के दौरान उनके पास से 518.4 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ था, जिसकी कीमत लगभग 30 लाख रुपये आंकी गई थी. प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने बताया था कि यह खेप कुल्लू में सप्लाई की जानी थी.

कुल्लू से एक युवक व महिला भी गिरफ्तार
मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने कुल्लू में भी दबिश दी, जहां से एक युवक और एक महिला को गिरफ्तार किया गया. जांच में पता चला कि गिरफ्तार महिला हाल ही में NDPS एक्ट में जेल से रिहा हुई थी और उस पर पहले से भी कई मामले दर्ज हैं. इससे साफ हुआ कि गिरोह लंबे समय से नशे के कारोबार में सक्रिय था.

मुख्य सप्लायर नीरज कुमार गिरफ्तार
गहरी जांच और लगातार सुराग जोड़ने के बाद पुलिस अमृतसर निवासी नीरज कुमार तक पहुंची और उसे पकड़ लिया. आरोपी से पूछताछ जारी है और पुलिस इस नेटवर्क की बाकी कड़ियों की भी जांच कर रही है.

तलवाड़ा में एक और युवक 6.19 ग्राम चिट्टा के साथ गिरफ्तार
भराड़ी पुलिस ने तलवाड़ा में नाके के दौरान एक युवक को 6.19 ग्राम चिट्टा सहित पकड़ा. आरोपी की पहचान अक्षय कुमार उर्फ अक्षु, निवासी टिक्कर कसोलियां के रूप में हुई. उसके खिलाफ पहले से 9 मामले दर्ज हैं और वह हाल ही में जमानत पर छूटा था.

घुमारवीं पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति का असर
डीएसपी विशाल वर्मा ने कहा कि घुमारवीं पुलिस जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है. थाना प्रभारी व टीम लगातार नाके, चेकिंग और खुफिया तंत्र को मजबूत कर रहे हैं. इस सफलता से पुलिस का मनोबल बढ़ा है और नशा तस्करों को बड़ा झटका लगा है.

