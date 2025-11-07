जम्मू-कश्मीर उपचुनाव में प्रवासी मतदाताओं को बड़ी राहत, अब देशभर से कर सकेंगे मतदान

Hamirpur News: जम्मू-कश्मीर के बड़गाम विधानसभा उपचुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने क्षेत्र से बाहर रहने वाले मतदाताओं को एक विशेष सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है. इस पहल का उद्देश्य उन प्रवासी नागरिकों को मतदान का अधिकार सुगमता से उपलब्ध कराना है, जो नौकरी, शिक्षा या अन्य कारणों से अपने गृह क्षेत्र से बाहर रह रहे हैं.

प्रवासी मतदाताओं के लिए नई ऑनलाइन सुविधा शुरू

आयोग ने प्रवासी मतदाताओं के लिए एक नई ऑनलाइन सुविधा शुरू की है, जिसके माध्यम से वे अपने वर्तमान स्थान से ही सुरक्षित तरीके से मतदान कर सकेंगे. हमीरपुर के उपायुक्त अमरजीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि रिलीफ एवं रिहेबिलिटेशन कमिश्नर कार्यालय द्वारा जारी प्रवासी प्रमाण-पत्र धारक मतदाता देश के किसी भी हिस्से में रहते हुए इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं.

मतदान के दो विकल्प उपलब्ध

प्रवासी मतदाता अपने मताधिकार के प्रयोग के लिए निम्न दो विकल्प चुन सकते हैं–

1 विशेष मतदान केंद्र पर जाकर मतदान

-दिल्ली, उधमपुर और जम्मू में स्थापित केंद्रों पर जाकर फॉर्म-एम के माध्यम से मतदान कर सकते हैं.

-फॉर्म-एम एक ही परिवार के सभी पात्र सदस्यों के लिए सामूहिक रूप से भरा जा सकता है.

2 डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान

-इच्छुक मतदाता फॉर्म-12सी भरकर डाक मतपत्र के जरिए अपना वोट डाल सकते हैं.

-फॉर्म-12सी केवल व्यक्तिगत रूप से भरा जाएगा.

आवेदन प्रक्रिया और दस्तावेज

-आवेदन निकटतम निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) कार्यालय में जमा किया जा सकता है.

-आवेदन के साथ ये दस्तावेज आवश्यक हैं–

फॉर्म-एम या फॉर्म-12सी

वर्तमान निवास प्रमाण

प्रवासी प्रमाण-पत्र

-ERO सभी दस्तावेजों की ऑनलाइन जांच करेगा और स्कैन प्रतियां पोर्टल पर अपलोड की जाएंगी. इसके बाद एआरओ द्वारा अंतिम सत्यापन किया जाएगा.

लोकतांत्रिक भागीदारी में बड़ा कदम

उपायुक्त अमरजीत सिंह ने कहा कि यह नई प्रणाली उन प्रवासी नागरिकों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी, जो स्थान परिवर्तन के कारण मतदान से वंचित रह जाते थे. उन्होंने इसे भारतीय लोकतंत्र को और अधिक सहभागी और सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया.