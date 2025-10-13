Advertisement
सोलन में बड़ा सड़क हादसा: वैवाहिक समारोह में जा रही बस खाई में गिरी, 11 लोग घायल

सोलन जिला के निहारखान बासला से वैवाहिक समारोह में जा रही निजी बस के रास्ते से नीचे खाई में पलटने से 11 लोग घायल, उपचार के लिए लाए गए एम्स अस्पताल बिलासपुर, निजी बस करीब 32 लोग थे सवार.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Oct 13, 2025, 06:22 PM IST

Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में एक और बस हादसे की खबर सामने आई है. जानकारी के अनुसार निहारखान बासला से वैवाहिक समारोह में जा रही एक निजी बस रविवार को रास्ते से फिसलकर खाई में गिर गई, जिससे 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के समय बस में करीब 32 लोग सवार थे जो विवाह समारोह में शामिल होने जा रहे थे. सभी घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से निकाला गया और इलाज के लिए एम्स अस्पताल बिलासपुर पहुंचाया गया है.

घटना सोलन जिले के रामशहर थाना क्षेत्र के अंतर्गत लुहारघाट के पास हुई, जहां निजी बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खेत में जा गिरी. प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण चालक का वाहन पर से नियंत्रण खोना बताया जा रहा है. हादसे के तुरंत बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया.

घायलों में पिंकी देवी (52), मायावती (48), रमीला (50), जमुना देवी (60), रामप्यारी (59), सोमा देवी (50), मीरा देवी (35), कौशल्या देवी (55), कौशल्या देवी (56), निक्की देवी (75) और सपना देवी (38) शामिल हैं, जिनका उपचार एम्स बिलासपुर में चल रहा है.

गौरतलब है कि हाल ही में 7 अक्टूबर को बिलासपुर जिले के भल्लू गांव में भूस्खलन की चपेट में आने से एक निजी बस हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई थी. अब सोलन में हुए इस हादसे ने एक बार फिर हिमाचल में सड़क सुरक्षा और पहाड़ी मार्गों पर सावधानी की आवश्यकता को उजागर किया है. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

