बिलासपुर में लोकल हॉलिडे विवाद: मकर संक्रांति की अनदेखी पर भड़के पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग

बिलासपुर में स्थानीय अवकाश को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. घुमारवीं उपमंडल में मकर संक्रांति के बजाय सीर उत्सव को छुट्टी देने पर पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गर्ग ने प्रशासन और सरकार पर परंपराओं की अनदेखी का आरोप लगाया है.
Bilaspur News: बिलासपुर जिला में स्थानीय अवकाशों को लेकर उपायुक्त राहुल कुमार द्वारा जारी आदेशों पर सियासत गरमा गई है. घुमारवीं उपमंडल में मकर संक्रांति के बजाय सीर उत्सव को स्थानीय अवकाश घोषित किए जाने पर हिमाचल प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं भाजपा नेता राजेंद्र गर्ग ने कड़ा एतराज जताया है. उन्होंने इसे क्षेत्र की परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों पर सीधा प्रहार बताया है.
‘परंपरागत पर्व की उपेक्षा’
राजेंद्र गर्ग ने कहा कि मकर संक्रांति और लोहड़ी केवल त्योहार नहीं, बल्कि सामाजिक और धार्मिक आस्था से जुड़े ऐसे पर्व हैं, जिन्हें घुमारवीं क्षेत्र के लोग सदियों से श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाते आ रहे हैं. इसके बावजूद प्रशासन द्वारा मकर संक्रांति पर स्थानीय अवकाश न देकर सीर उत्सव को प्राथमिकता देना जनभावनाओं के विपरीत है.
उन्होंने कहा कि मकर संक्रांति पर अवकाश की उम्मीद लगाए बैठे छात्र, अभिभावक और कर्मचारी वर्ग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं. पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि यह निर्णय सरकार के एक मंत्री के इशारे पर लिया गया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है.
‘दो बड़े उत्सव तर्कसंगत नहीं’
राजेंद्र गर्ग ने कहा कि घुमारवीं उपमंडल में हर वर्ष मकर संक्रांति पारंपरिक रूप से मनाई जाती है, ऐसे में ऐसे उत्सव के लिए अवकाश घोषित करना ज्यादा तर्कसंगत था. उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि सीर उत्सव के लिए 3 अक्टूबर को स्थानीय अवकाश देने का औचित्य क्या है, जब 2 अक्टूबर को पहले से ही राष्ट्रीय अवकाश रहता है.
पूर्व मंत्री ने यह भी कहा कि घुमारवीं में दशकों से पांच दिवसीय ग्रीष्मोत्सव का आयोजन होता रहा है, जिसे जनता का भरपूर समर्थन मिलता है. ऐसे में एक ही वर्ष में दो बड़े मेलों का आयोजन न तो तर्कसंगत है और न ही जनहित में. इससे प्रशासनिक अमला लगातार आयोजनों में व्यस्त रहता है और सामान्य प्रशासनिक कार्य प्रभावित होते हैं.
‘पहले ग्रीष्मोत्सव, फिर अन्य आयोजन’
राजेंद्र गर्ग ने कहा कि पहले परंपरागत ग्रीष्मोत्सव को आयोजित किया जाना चाहिए, उसके बाद ही किसी नए उत्सव पर विचार होना चाहिए. उन्होंने मांग की कि मकर संक्रांति जैसे पारंपरिक पर्व पर स्थानीय अवकाश घोषित कर पुरानी परंपरा का निर्वहन किया जाए.
सड़क से सदन तक उठेगी आवाज
पूर्व मंत्री ने चेतावनी दी कि यदि जनभावनाओं की अनदेखी कर ऐसे फैसले लिए गए, तो भाजपा इस मुद्दे को सड़क से सदन तक मजबूती से उठाएगी.
बिलासपुर जिला में घोषित स्थानीय अवकाश
उपायुक्त राहुल कुमार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार:
सदर उपमंडल: 14 जनवरी (मकर संक्रांति), 9 नवंबर (गोवर्धन पूजा)
घुमारवीं उपमंडल: 9 अप्रैल (ग्रीष्मोत्सव मेला), 3 अक्टूबर (सीर उत्सव)
झंडूता उपमंडल: 14 जनवरी (मकर संक्रांति), 9 नवंबर (गोवर्धन पूजा)
नैनादेवी उपमंडल: 25 मार्च (महाष्टमी), 9 नवंबर (गोवर्धन पूजा)