सिरमौर में करंट लगने से बिजली के खंभे से गिरकर युवक की मौत, बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप

Paonta Sahib News(ज्ञान प्रकाश): सिरमौर जिले के उप तहसील पझोता के टाली भुज्जल पंचायत में एक युवक की बिजली के पोल से गिरकर मौत हो गई. युवक पिछले कई सालों से विभाग के साथ संलग्न था. हादसा उस समय हुआ जब बिजली के पोल पर चढ़े पुजेरली गांव के 26 वर्षीय युवक सुरजीत को करंट लगा. पोल पर करंट लगने से युवक नीचे गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. युवक की मौत से गुस्साए क्षेत्र वासियों ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. आरोप है कि बिजली विभाग के लापरवाही से युवक की मौत भी है.

बताया जा रहा है कि युवक बिजली के पोल पर चढ़ कर बिजली लाईन को ठीक कर रहा था. इस दौरान हादसा हो गया. सुरजीत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कोटी पधोग में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का छात्र था और पिछले कई वर्षों से विद्युत विभाग के कार्य में संलग्न था. क्षेत्र में जब भी किसी लाइन खराबी में खराबी आती थी तो विभाग के अधिकारी सुरजीत को बुलाते थे.

बीते दिन भी सुरजीत को बुलाया गया था. लाइन ठीक करने के लिए सुरजीत पोल पर चढ़ा. इसी दौरान पोल पर करंट आया. युवक को करंट लगने से वह नीचे गिर गया और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई. बताया जा रहा है कि घटना स्थल पर विद्युत विभाग का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी नहीं पहुंचा. लाइन में करंट आने और विद्युत विभाग के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचने के कारण ग्रामीणों में भारी रोष है.

परिजनों ने बताया कि सुरजीत की विभाग को वर्षों से सेवा दे रहा था, लेकिन अंतिम समय में विभाग की ओर से कोई भी अधिकारी कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा. उन्होंने शीला बाग पुलिस चौकी को सूचना दी, लेकिन वहां से भी कोई संतोषजनक कार्यवाही नहीं हुई. उसके बाद परिजनों ने राजगढ़ पुलिस थाना राजगढ़ का रूख किया.

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. इस दौरान विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता भी अस्पताल पहुंचे, जहां परिजनों ने विभाग के प्रति नाराज़गी जताई. परिजन का कहना था कि विभाग का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा, जबकि सुरजीत पिछले 5 वर्षों से विभाग से जुड़ा था.

उप पुलिस अधीक्षक राजगढ़ वीसी नेगी के अनुसार परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करके आगामी कार्रवाई आरंभ कर दी है. किस स्तर पर गलती हुई है, इस बात का पता जांच के बाद ही चल पाएगा.