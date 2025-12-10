मनाली सिविल अस्पताल के डॉक्टर बने जीवनरक्षक, 7 घंटे की सर्जरी से बचाई बुद्धि सिंह की जान

Manali News: जिला कुल्लू की लगवैली के बड़ी नेरी गांव निवासी 55 वर्षीय बुद्धि सिंह की जान मनाली सिविल अस्पताल की मेडिकल टीम ने समय पर जटिल ऑपरेशन कर बचा ली. पित्त की थैली में पथरी, गंभीर संक्रमण और पहले से मौजूद हृदय रोग के कारण उनकी स्थिति काफी नाजुक थी.

परिजनों ने बताया कि पहले उन्हें कुल्लू अस्पताल और नेरचौक मेडिकल कॉलेज में दिखाया गया, जहां से हालत गंभीर बताकर PGI Chandigarh और AIIMS रेफर करने की सलाह दी गई. आर्थिक मजबूरी के कारण परिवार के लिए बड़े अस्पतालों में इलाज कराना मुश्किल हो रहा था.

इसी दौरान पता चला कि क्षेत्र के डॉक्टर डॉ. प्रीत इन दिनों सिविल अस्पताल मनाली में सेवाएं दे रहे हैं. परिजनों ने मरीज को तुरंत मनाली पहुंचाया.

Add Zee News as a Preferred Source

डॉ. सुशील और डॉ. प्रीत ने स्थिति का आकलन कर वहीं जटिल सर्जरी करने का फैसला लिया. ऑपरेशन थिएटर में अभिषेक, स्टाफ नर्स सीरिता और रेनू सहित टीम ने लगभग सात घंटे तक लगातार सर्जरी की और सफलतापूर्वक मरीज की जान बचाई.

अब बुद्धि सिंह पूरी तरह स्वस्थ हैं और जल्द ही घर लौटने की तैयारी कर रहे हैं.