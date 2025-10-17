मनाली फिर सैलानियों के स्वागत को तैयार, पर्यटन को रफ्तार देने के लिए हुआ ‘इन्फ्लुएंसर मीट’ का आयोजन

भारी बारिश और भूस्खलन की तबाही से उबरने के बाद हिमाचल प्रदेश का पर्यटन अब फिर रफ्तार पकड़ने लगा है. मानसून सीजन में आई प्राकृतिक आपदा ने जहां राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों की रौनक फीकी कर दी थी, वहीं अब मनाली एक बार फिर सैलानियों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है.
Trending Photos
Manali News/संदीप सिंह: भारी बारिश और भूस्खलन की तबाही झेलने के बाद अब हिमाचल प्रदेश का पर्यटन धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ने लगा है. मानसून सीजन के दौरान आई आपदा ने प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों की रौनक फीकी कर दी थी, लेकिन अब मनाली एक बार फिर सैलानियों के स्वागत को तैयार है.
मनाली के पर्यटन से जुड़े स्टेकहोल्डर्स ने पर्यटन को बढ़ावा देने और प्रदेश की खूबसूरती को फिर से दुनिया के सामने लाने के लिए एक अनोखी पहल की है. इसके तहत मनाली में ‘इन्फ्लुएंसर मीट’ का आयोजन किया गया, जिसमें देशभर से युवा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को आमंत्रित किया गया. तीन दिन चलने वाले इस कार्यक्रम में इनफ्लुएंसर्स को मनाली की हसीन वादियों, प्राकृतिक सुंदरता और स्थानीय संस्कृति से रूबरू कराया जा रहा है, ताकि वे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से मनाली की नई छवि को दुनिया तक पहुंचा सकें.
पर्यटन कारोबारी रोशन ठाकुर, राकेश ठाकुर, गौरव ठाकुर, बुद्धि प्रकाश, विमपी बक्शी, इंद्र नेगी, राजकमल, मुकेश ठाकुर, संजू, कपिल ठाकुर, सुमीत ठाकुर ने बताया कि यह मीट मनाली के पर्यटन को दोबारा पटरी पर लाने की दिशा में अहम कदम है. उनका कहना है कि “मनाली अब पूरी तरह तैयार है और यहां आने वाले सैलानियों के लिए सुरक्षा, सुविधा और प्राकृतिक सौंदर्य का पूरा इंतज़ाम है.”
इस आयोजन से स्थानीय कारोबारियों को उम्मीद है कि आगामी सर्दियों के सीजन में सैलानियों की आमद एक बार फिर पुराने स्तर पर पहुंच सकेगी.