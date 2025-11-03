Advertisement
Manali News: नेहरू कुंड–बाहंग क्षेत्र में ब्यास नदी का बढ़ता कटाव, 3000 से अधिक लोगों में दहशत

मनाली के साथ सटे नेहरू कुंड से बाहंग क्षेत्र में ब्यास नदी के बदलते रुख और लगातार कटाव के चलते यहां की 3000 से अधिक आबादी आज भय के साए में जीने को मजबूर है.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Nov 03, 2025, 03:24 PM IST

Manali News: नेहरू कुंड–बाहंग क्षेत्र में ब्यास नदी का बढ़ता कटाव, 3000 से अधिक लोगों में दहशत

Manali News: मनाली के नेहरू कुंड से बाहंग क्षेत्र तक ब्यास नदी के लगातार बदलते रुख और तेज कटाव ने स्थानीय आबादी की चिंताओं को गहरा कर दिया है. लगभग 3000 से अधिक लोग अपने घरों और जमीनों के भविष्य को लेकर दहशत में हैं. ग्रामीणों ने इस गंभीर स्थिति को देखते हुए डीसी कुल्लू तोरुल एस. रविश को मांगपत्र सौंपकर स्थायी सुरक्षा उपायों की मांग की है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि ब्यास नदी में हर वर्ष बाढ़ और कोर्स चेंज की वजह से क्षेत्र लगातार कटाव का सामना कर रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस प्रोटेक्शन कार्य नहीं किया गया. ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते सुरक्षा दीवारें और तटीयकरण कार्य शुरू नहीं हुए, तो “गांव का नामोनिशान मिटने का खतरा” है. इसके लिए वे प्रशासन और सरकार को जिम्मेदार मानते हैं.

रणनीतिक रूप से भी बेहद संवेदनशील क्षेत्र
यह संकट सिर्फ गांव तक सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय और सामरिक दृष्टि से भी गंभीर है.
-अटल टनल रोहतांग,
-लाहौल–स्पीति व लद्दाख को जोड़ने वाला NH-3,
-और मनाली का एकमात्र सामरिक हेलिपैड

इसी क्षेत्र में स्थित हैं। नदी का कटाव राष्ट्रीय राजमार्ग और रणनीतिक हेलीपैड दोनों को नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो जाती है.

डीसी कुल्लू करेंगी दौरा
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डीसी कुल्लू ने आश्वासन दिया है कि वे 6 नवंबर को प्रभावित इलाके का दौरा करेंगी और प्रशासन की ओर से हर संभव कदम उठाए जाएंगे.

इधर स्थानीय लोग प्रशासनिक कार्रवाई का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि वर्षों से लंबित सुरक्षा कार्य जल्द शुरू हों, ताकि उनके घर और खेत सुरक्षित रह सकें.

manali newsKullu NewsHimachal Pradesh

