Mandi News: सवारी छोड़ना पड़ा महंगा; टैक्सी खाई में गिरी, एक महिला की मौत

Mandi News: देर रात सवारी छोड़ने का लिया गया फैसला एक परिवार के लिए दर्दनाक त्रासदी बन गया.
Mandi News: देर रात सवारी छोड़ने का लिया गया फैसला एक परिवार के लिए दर्दनाक त्रासदी बन गया. नगर परिषद सरकाघाट के डबरोग निवासी टैक्सी चालक सन्नी कुमार की पत्नी उमा देवी (24) की खाई में गिरने से मौत हो गई, जबकि उनकी साली चंद्रकला गंभीर रूप से घायल हो गईं.
जानकारी के अनुसार मंगलवार रात करीब 10:30 बजे सन्नी कुमार को बस स्टैंड से धर्मपुर के लिए सवारी मिली जमसाई स्थित अपने क्वार्टर के पास पहुंचकर वे खाना खाने रुक गए और सवारी को भी इंतजार करने के लिए कहा. इसी दौरान उनकी पत्नी उमा देवी, अपनी मेहमान बहन चंद्रकला को साथ लेकर टैक्सी की चाबी उठाकर स्वयं सवारी छोड़ने निकल पड़ीं.
धर्मपुर से लौटते समय, रात लगभग 1:30 बजे, पाड़छू में लोक निर्माण विभाग की वर्कशॉप के पास एक मोड़ पर उमा देवी वाहन पर से नियंत्रण खो बैठीं और टैक्सी करीब 60 फुट गहरी खाई में जा गिरी. हादसे की सूचना चंद्रकला ने घायल अवस्था में मोबाइल के माध्यम से सन्नी कुमार को दी.
सूचना मिलते ही सन्नी कुमार रात करीब 2:30 बजे घटना स्थल पर पहुंचा, इस दौरान उमा देवी वाहन से बाहर नाले में गिरी मिलीं, जबकि चंद्रकला कार के भीतर फंसी थीं। दोनों को तुरंत नागरिक अस्पताल सरकाघाट ले जाया गया, जहां उमा देवी को मृत घोषित कर दिया गया.
गंभीर रूप से घायल चंद्रकला को प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज नेरचौक रेफर किया गया. वही, सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है. डीएसपी संजीव सूद ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
