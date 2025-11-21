Mandi Acid Attack: एसिड अटैक से पहले का ममता ठाकुर का दर्दनाक वीडियो हुआ वायरल, यहां देखें

Mandi Acid Attack: मंडी शहर में हुए निर्मम एसिड अटैक मामले में अब एक और बड़ा खुलासा सामने आया है. पीड़ित ममता ठाकुर का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपनी लगातार हो रही प्रताड़ना और समाज की संवेदनहीनता को बेबाकी से बयान कर रही हैं. यह वीडियो एसिड अटैक से पहले का बताया जा रहा है और पूरे मामले को और भी गंभीर बना देता है.

“अंधा है समाज, अंधा है कानून…” — ममता की पीड़ा भरी आवाज

वीडियो में ममता भावुक होकर कहती दिखाई देती हैं कि हमारे समाज और व्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि किसी महिला पर हमला होने के बाद लोग सिर्फ मोमबत्ती जलाकर रह जाते हैं. उन्होंने बताया कि उनके पति ने उन्हें न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी बुरी तरह प्रताड़ित किया.

ममता कहती हैं— “मेरे पास ऐसे कई वीडियो हैं जिसमें मेरे पति ने मेरे साथ दरिंदगी की है. उसने मेरे दांत तक तोड़ दिए. मैं यह सब अपनी बेटी के लिए सहती रही… क्योंकि हर किसी को जीने का हक है और मैं भी अपनी बेटी के लिए जीना चाहती हूं.”

Add Zee News as a Preferred Source

उनकी बातों से साफ झलकता है कि घरेलू हिंसा लंबे समय से जारी थी, लेकिन मदद के लिए बढ़ने वाली कोई हाथ नहीं आया. समाज की चुप्पी, कानून की धीमी प्रक्रिया और चारदीवारी के भीतर चलती यातना—सब कुछ ममता की आवाज़ में साफ सुनाई देता है.

दर्दनाक सच—आवाज़ सुनी नहीं गई, और अंत में जान चली गई

विडंबना यह है कि ममता की यह आवाज़ उस समय नहीं सुनी गई. आरोप है कि उसी पति ने बाद में उन पर एसिड फेंककर उन्हें लगभग मौत के मुंह में धकेल दिया. गंभीर रूप से झुलसी ममता ने अस्पताल में कई दिनों तक जिंदगी की लड़ाई लड़ी और आख़िरकार दम तोड़ दिया.

यह वीडियो अब प्रदेश में गुस्से, दुख और व्यवस्था पर सवालों की आग और तेज़ कर रहा है. लोग पूछ रहे हैं—

क्या समाज सिर्फ घटना के बाद जागता है?

क्या न्याय सिर्फ तब दिया जाएगा जब पीड़िता बोलने में असमर्थ हो जाए?

आखिरी संदेश—कागज़ पर लिखा न्याय का दर्द

एसिड अटैक के बाद ममता बोलने और देखने में सक्षम नहीं थीं, लेकिन उन्होंने एक कोरे कागज पर लिखकर दो बातें साफ कही—

-उनके पति को सबसे कठोर सज़ा मिले.

-उनका अंतिम संस्कार हनुमान घाट, मंडी में किया जाए.

ममता का वीडियो—समाज और सिस्टम के लिए आईना

ममता ठाकुर की यह आवाज आज पूरे समाज और सिस्टम के सामने एक सवाल बनकर खड़ी है. अब सिर्फ मोमबत्तियां नहीं, बल्कि सख्त कानून, तुरंत कार्रवाई और महिलाओं की सुरक्षा पर ठोस कदम उठाने की जरूरत है.

ममता की आखिरी आवाज हमें यह सीख देती है— हर चीख सुनी जाए, हर शिकायत को गंभीरता से लिया जाए… ताकि किसी और ममता की जिंदगी यूं न छिन जाए.