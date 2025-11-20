मंडी एसिड अटैक की पीड़िता ममता ठाकुर की मौत, आखिरी इच्छा सुन नहीं रुकेंगे आंसू

Mandi News: मंडी में हुए दर्दनाक एसिड अटैक मामले की पीड़िता ममता ठाकुर ने बुधवार देर रात करीब 12 बजे पीजीआई चंडीगढ़ में दम तोड़ दिया. चार दिनों से मौत से लड़ रही ममता ने अपने परिवार को अंतिम समय पर एक ही इच्छा जताई—उनका अंतिम संस्कार मंडी के हनुमान घाट में किया जाए, ससुराल में नहीं. उनकी यह बात सुनकर परिवार और रिश्तेदार फफक पड़े.

पति ने फेंका तेजाब, फिर धक्का देकर नीचे गिराया

शनिवार शाम ममता ठाकुर और उनके पति नन्द लाल के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद नन्द लाल ने ममता पर तेजाब फेंक दिया. एसिड अटैक में वह 50% से अधिक झुलस गईं। इसके बाद आरोपी ने उन्हें घर की पहली मंजिल से धक्का भी दे दिया. गिरने से उनका जबड़ा टूट गया और हालत नाजुक हो गई. गंभीर चोटों के चलते उन्हें तुरंत पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया, जहां चार दिनों से उनका इलाज चल रहा था.

चार दिन की जंग के बाद मौत

ट्रॉमा सेंटर में ममता की हालत लगातार गंभीर बनी रही. बुधवार रात अचानक उनकी तबीयत और बिगड़ गई और आधी रात को उन्होंने अंतिम सांस ली. परिजनों ने देर रात पुलिस को इसकी सूचना दी.

मौत के बाद अब हत्या का केस दर्ज होगा

पहले आरोपी पति नन्द लाल के खिलाफ धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज था. ममता की मौत के बाद पुलिस ने अब धारा 302 (हत्या) जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, जिसके बाद उसे परिवार को सौंप दिया जाएगा.

पुलिस ने तेज की जांच

एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने बताया कि पीड़िता की मौत की पुष्टि हो चुकी है और अब मामले की जांच हत्या के दृष्टिकोण से आगे बढ़ाई जा रही है. पुलिस घटना से जुड़े हर पहलू की गहराई से जांच कर रही है.

ममता की आखिरी इच्छा ने खड़े किए कई सवाल

इस दर्दनाक घटना ने पूरे मंडी जिले को हिलाकर रख दिया है. ममता द्वारा ससुराल में अंतिम संस्कार न चाहने की आखिरी इच्छा ने घरेलू हिंसा, महिलाओं की सुरक्षा और मानसिक प्रताड़ना जैसे मुद्दों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. समाज में महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने की जरूरत एक बार फिर सामने आ गई है.