मंडी में एंबुलेंस कर्मियों का आक्रोश: मशाल जुलूस में छलका दर्द, बोला अब विदेश जाकर करूंगा नौकरी

हिमाचल प्रदेश में 102 और 108 एंबुलेंस कर्मियों की हड़ताल के बीच मंडी में मशाल जुलूस निकाला गया. एक एंबुलेंस चालक ने 12 हजार वेतन और ओवरटाइम न मिलने पर दर्द बयां करते हुए विदेश जाने की चेतावनी दी. पढ़ें पूरी खबर.
Mandi News: हिमाचल प्रदेश में 102 और 108 एंबुलेंस सेवा से जुड़े कर्मचारी पिछले तीन दिनों से अपनी मांगों को लेकर पांच दिवसीय हड़ताल पर हैं. इसी क्रम में मंडी शहर में सीटू के बैनर तले कर्मियों ने विशाल मशाल जुलूस निकालकर कंपनी प्रबंधन और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की.
जुलूस सेरी मंच से आईटीआई चौक तक निकाला गया. इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए एक एंबुलेंस चालक ने भावुक होकर अपनी पीड़ा साझा की. चालक कमलजीत ने बताया कि वह पिछले 15 वर्षों से प्रतिदिन 12-12 घंटे सेवा दे रहे हैं, लेकिन ओवरटाइम का भुगतान नहीं किया जाता. उनका कहना है कि जहां उनके परिचित विदेशों में बेहतर वेतन पा रहे हैं, वहीं उन्हें मात्र 12 हजार रुपये मासिक वेतन में गुजारा करना पड़ रहा है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि स्थिति नहीं सुधरी तो वे भी विदेश में नौकरी तलाशने पर मजबूर होंगे.
न्यूनतम वेतन और श्रम कानूनों की मांग
एंबुलेंस कर्मचारी यूनियन के जिला प्रधान सुमित कुमार ने कहा कि उनकी मुख्य मांग न्यूनतम वेतन मजदूरी लागू करने की है. उनका आरोप है कि श्रम कानूनों और न्यायालय के आदेशों की अनदेखी की जा रही है. साथ ही कंपनी प्रबंधन पर कर्मचारियों को प्रताड़ित करने और आवाज उठाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के आरोप भी लगाए गए.
कर्मचारियों का कहना है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन और उग्र रूप ले सकता है.
स्वास्थ्य सेवाओं पर असर
हड़ताल का असर प्रदेश के बड़े अस्पतालों में आपातकालीन सेवाओं पर दिखाई देने लगा है. मरीजों और परिजनों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, जिससे स्वास्थ्य विभाग और सरकार की चिंता भी बढ़ गई है.
फिलहाल सभी की नजरें सरकार और प्रबंधन के अगले कदम पर टिकी हैं.