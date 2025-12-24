बल्ह घाटी में तेंदुए का आतंक: 6 लोगों पर हमला, एक की मौत, 5 घायल; ग्रामीणों ने किया तेंदुआ ढेर

Mandi News: मंडी जिले की बल्ह घाटी में बुधवार सुबह उस समय दहशत फैल गई, जब एक आदमखोर तेंदुए ने तीन अलग-अलग गांवों में लोगों पर हमला कर दिया. इस हमले में एक युवक की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में लोगों ने तेंदुए को मार गिराया.

तीन गांवों में मचाया आतंक

जानकारी के अनुसार, तेंदुए ने सबसे पहले चंडयाल गांव में लोगों पर हमला किया. इसके बाद वह भडयाल पहुंचा, जहां चार लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया. इसके बाद मलवाणा गांव में तेंदुए ने एक युवक पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया.

मृतक की पहचान 40 वर्षीय बलवीर सिंह, पुत्र थुंगू राम, निवासी भ्यूली के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि वह मंडी शहर में रहता था और इन दिनों अपने रिश्तेदारों के पास आया हुआ था.

घायलों का नेरचौक मेडिकल कॉलेज में इलाज

घायलों में साहिब सिंह (निवासी बिहार), दीनानाथ, चंपा देवी, जनित और रेखा देवी (सभी निवासी भडयाल व मलवाणा क्षेत्र) शामिल हैं. सभी घायलों का इलाज मेडिकल कॉलेज नेरचौक में जारी है. मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

लोगों ने तेंदुए को मार गिराया

सुबह-सुबह हुई इस घटना से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. अपनी सुरक्षा के लिए लोग हाथों में डंडे और अन्य हथियार लेकर बाहर निकल आए. बताया जा रहा है कि तेंदुए ने दोबारा हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद ग्रामीणों ने उसे मार गिराया. तेंदुए के शव को भी पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

प्रशासन और वन विभाग की कार्रवाई

एसडीएम बल्ह स्मृतिका नेगी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हुई है और पांच लोग घायल हुए हैं, जबकि तेंदुआ भी मारा गया है. प्रशासन की ओर से पीड़ितों को फौरी राहत और हरसंभव सहायता दी जा रही है.

डीसीएफ मंडी वासु डोगर ने बताया कि सूचना मिलते ही वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गई थीं और पूरे मामले की जांच की जा रही है.