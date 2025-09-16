किचड़ में फंसे मंडी के उपायुक्त अपूर्व देवगन, नंगे पांव पहुंचे त्रासदी प्रभावित क्षेत्र हाड़ाबोई

Mandi News: मंडी जिला में बीती रात हुई भयावह त्रासदी ने पूरे क्षेत्र को गहरे शोक में डूबो दिया है. देर रात निहरी तहसील की अति दुर्गम पंचायत हाड़ाबोई में हुए भूस्खलन ने तीन मासूम जिंदगियां ले लीं. अंधेरी रात में जब लोग गहरी नींद में थे, तभी अचानक पहाड़ से आया मलबा एक घर पर टूटकर गिर पड़ा. देखते ही देखते घर मलबे में दब गया और पांच लोग इसकी चपेट में आ गए. हालांकि दो लोगों को किसी तरह बाहर निकाल लिया गया, लेकिन एक बुजुर्ग महिला, उनकी बेटी और मात्र आठ माह का बेटा जिंदगी की जंग हार गए. इस दर्दनाक घटना ने पूरे क्षेत्र में मातम पसार दिया है.

मंगलवार सूचना मिलते ही हालात का जायजा लेने खुद उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन मौके पर पहुंचे. रास्ते में किचड़ इतना गहरा था कि वाहन फंस गए और हालात ऐसे बने कि उपायुक्त को नंगे पांव ही प्रभावित गांव तक जाना पड़ा. वहां पहुंचकर उन्होंने राहत व बचाव कार्य का जायजा लिया और पीड़ित परिवार को हरसंभव मदद का आश्वासन दिया.

प्रभावित परिवार की चीखें गूंजी गांव में :

अपने जिगर के टुकड़े और अपनों को खो चुके परिवार का दर्द शब्दों में बयां करना मुश्किल है. पीड़ित परिवार की आंखें नम थीं और रुक-रुक कर सिर्फ यही शब्द निकल रहे थे “हमारा सबकुछ चला गया… रात को कुछ समझ ही नहीं आया, पलक झपकते ही घर मलबे में दब गया. मासूम दोहते के साथ बेटी और मां को भी भगवान ने छीन लिया… अब जीने का सहारा ही नहीं बचा. गांव में मौजूद लोग परिजनों को ढांढस बंधाते रहे, लेकिन हर किसी की आंखों में आंसू थे. मासूम की मौत ने पूरे गांव को हिला कर रख दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

दुर्गम क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश और मलबे में दबे शवों को निकालने में सामने आ रही कठिनाइयों ने राहत दल के कार्य को और मुश्किल बना दिया है. लेकिन प्रशासन, पुलिस और स्थानीय लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं. हाड़ाबोई गांव में हुई यह त्रासदी न केवल पीड़ित परिवार के लिए बल्कि पूरे मंडी ज़िले के लिए एक गहरा सदमा है. मासूम की असमय मौत ने हर किसी का दिल दहला दिया है.