Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3083626
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

Mandi Accident: मंडी में पहाड़ी दरकने से 150 फीट गहरी खाई में गिरा टिपर, चालक की मौत

मंडी जिले के गोहर-पंडोह मार्ग पर देर रात पहाड़ी धंसने से सड़क चौड़ीकरण के दौरान काम कर रहा टिपर 150 फीट गहरी खाई में गिर गया. हादसे में चालक की दर्दनाक मौत हो गई. पुलिस जांच में जुटी है.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jan 23, 2026, 12:23 PM IST

Trending Photos

Mandi Accident: मंडी में पहाड़ी दरकने से 150 फीट गहरी खाई में गिरा टिपर, चालक की मौत

Mandi Accident: हिमाचल प्रदेश के मंडी ज़िले में देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया. गोहर-पंडोह सड़क मार्ग पर सड़क चौड़ीकरण के दौरान काम कर रहा एक टिपर अचानक पहाड़ी दरकने से 150 फीट गहरी खाई में जा गिरा. इस भीषण दुर्घटना में टिपर चालक की मौके पर ही मौत हो गई.

सड़क चौड़ीकरण के दौरान हुआ हादसा
गोहर-पंडोह मार्ग पर इन दिनों सड़क को चौड़ा करने का कार्य जारी है. दिन में यातायात अधिक होने के कारण निर्माण कार्य रात के समय किया जा रहा था. देर रात करीब 10:30 बजे पहाड़ी की कटिंग का काम चल रहा था, तभी अचानक पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया.

मलबे की चपेट में आया टिपर
पहाड़ी से गिरे भारी मलबे के तेज़ धक्के से सड़क किनारे खड़ा टिपर संतुलन खो बैठा और सीधे गहरी खाई में लुढ़क गया. चालक को संभलने का कोई मौका नहीं मिला और वाहन लगभग 150 फीट नीचे जा गिरा. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

Add Zee News as a Preferred Source

अस्पताल पहुंचने से पहले चालक की मौत
घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद चालक को क्षतिग्रस्त वाहन से बाहर निकाला गया. उसे तुरंत सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान गुलशन सोनी के रूप में हुई है, जो मंडी जिले की चच्योट तहसील के बागा गांव का निवासी था.

पुलिस जांच में जुटी
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए नेरचौक मेडिकल कॉलेज भेज दिया है. एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि गोहर पुलिस मामले की जांच कर रही है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है.

 

TAGS

Mandi Accidentmandi newsHimachal news

Trending news

bomb threat
ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਖ਼ਬਰ, ਮਚ ਗਿਆ ਹੜਕੰਪ
Shimla News
रोहड़ू के मलखून गांव में बाण देवता मंदिर में भीषण आग, पूरा मंदिर जलकर राख
school
ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ, ਮੱਚਿਆ ਹੜਕੰਪ
nasa challenger mission
NASA Challenger Accident: ਆਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਫਟਿਆ ਰਾਕੇਟ ਅਤੇ ਜਿੰਦਾ ਸੜੇ 7 Astronaut
Himachal Weather
हिमाचल में मौसम ने ली करवट; बारिश और बर्फबारी 27 जनवरी तक जारी रहने की संभावना
Republic Day 2026
Republic Day 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ
chandigarh school student
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ 11ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ‘ਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ
delhi pune flight
'ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਹੈ...' Indigo ਫਲਾਇਟ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ
barnala gutka sahib beadbi case
ਬਰਨਾਾਲਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਰੋਪੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
'Basant Panchami'
Punjab Weather: ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼