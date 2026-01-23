Mandi Accident: मंडी में पहाड़ी दरकने से 150 फीट गहरी खाई में गिरा टिपर, चालक की मौत

मंडी जिले के गोहर-पंडोह मार्ग पर देर रात पहाड़ी धंसने से सड़क चौड़ीकरण के दौरान काम कर रहा टिपर 150 फीट गहरी खाई में गिर गया. हादसे में चालक की दर्दनाक मौत हो गई. पुलिस जांच में जुटी है.
Mandi Accident: हिमाचल प्रदेश के मंडी ज़िले में देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया. गोहर-पंडोह सड़क मार्ग पर सड़क चौड़ीकरण के दौरान काम कर रहा एक टिपर अचानक पहाड़ी दरकने से 150 फीट गहरी खाई में जा गिरा. इस भीषण दुर्घटना में टिपर चालक की मौके पर ही मौत हो गई.
सड़क चौड़ीकरण के दौरान हुआ हादसा
गोहर-पंडोह मार्ग पर इन दिनों सड़क को चौड़ा करने का कार्य जारी है. दिन में यातायात अधिक होने के कारण निर्माण कार्य रात के समय किया जा रहा था. देर रात करीब 10:30 बजे पहाड़ी की कटिंग का काम चल रहा था, तभी अचानक पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया.
मलबे की चपेट में आया टिपर
पहाड़ी से गिरे भारी मलबे के तेज़ धक्के से सड़क किनारे खड़ा टिपर संतुलन खो बैठा और सीधे गहरी खाई में लुढ़क गया. चालक को संभलने का कोई मौका नहीं मिला और वाहन लगभग 150 फीट नीचे जा गिरा. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.
अस्पताल पहुंचने से पहले चालक की मौत
घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद चालक को क्षतिग्रस्त वाहन से बाहर निकाला गया. उसे तुरंत सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान गुलशन सोनी के रूप में हुई है, जो मंडी जिले की चच्योट तहसील के बागा गांव का निवासी था.
पुलिस जांच में जुटी
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए नेरचौक मेडिकल कॉलेज भेज दिया है. एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि गोहर पुलिस मामले की जांच कर रही है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है.