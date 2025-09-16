मंडी के निहरी में भूस्खलन; 5 लोग दबे, 2 सुरक्षित निकाले, 1 महिला का शव बरामद, 2 अब भी लापता
मंडी के निहरी में भूस्खलन; 5 लोग दबे, 2 सुरक्षित निकाले, 1 महिला का शव बरामद, 2 अब भी लापता

मंडी जिला की निहरी तहसील की बोई पंचायत के ब्रगटा गांव में देर रात भारी बारिश कहर बनकर टूटी. पहाड़ी दरकने से अचानक हुए भूस्खलन में एक ही परिवार के 5 सदस्य मलबे में दब गए.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Sep 16, 2025, 10:31 AM IST

Mandi Landslide: मंडी जिले की निहरी तहसील की बोई पंचायत के ब्रगटा गांव में देर रात भारी बारिश ने कहर बरपा दिया. पहाड़ी दरकने से भूस्खलन हुआ, जिसमें एक ही परिवार के 5 सदस्य मलबे में दब गए.

अब तक की स्थिति:
-2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया.
-1 महिला का शव बरामद.
- 2 लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है.

भूस्खलन इतना भयावह था कि पूरे घर और आसपास का इलाका मलबे में तब्दील हो गया. सड़क मार्ग अवरुद्ध होने से राहत एवं बचाव दल को घटनास्थल तक पहुंचने में भारी कठिनाई हो रही है. स्थानीय ग्रामीण मलबा हटाकर फंसे लोगों को निकालने में जुटे हैं.

राहत कार्य में बाधाएं:
-लगातार बारिश से स्थिति और बिगड़ रही है.
-जमीन खिसकने का खतरा बना हुआ है.
-राहत दलों को मौके तक पहुंचने में मुश्किलें आ रही हैं.

प्रशासन की प्रतिक्रिया:
प्रशासन ने रेस्क्यू टीमों को मौके पर भेज दिया है. साथ ही लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा न करने की अपील की है. प्रभावित क्षेत्र में राहत कार्य तेजी से चलाए जा रहे हैं.

चेतावनी और अपील:
-पहाड़ी ढलानों, नालों और भूस्खलन प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोग सावधान रहें.
-प्रशासन ने लोगों से आग्रह किया है कि वे सुरक्षित स्थानों पर शरण लें.
-अफवाहों से बचें और प्रशासन व राहत दलों का सहयोग करें.

हिमाचल में जारी भारी बारिश ने लोगों की जान और संपत्ति पर भारी संकट ला दिया है. सभी से संयम बनाए रखने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है.

