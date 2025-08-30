हनोगी के पास भारी भूस्खलन से मंडी-मनाली नेशनल हाईवे बंद

Mandi Manali National Highway closed: जानकारी के अनुसार, पंडोह चौकी प्रभारी अनिल कटोच अपनी टीम के साथ सुबह हाईवे पर गश्त कर रहे थे. तभी अचानक ऊपर से भारी भूस्खलन हुआ. चौकी प्रभारी ने सतर्कता दिखाते हुए अपनी गाड़ी को यातायात से आगे नहीं बढ़ाया.
Mandi Manali National Highway closed: शनिवार सुबह मंडी-मनाली नेशनल हाईवे एक बार फिर भारी भूस्खलन की चपेट में आ गया. हनोगी माता मंदिर के समीप सुबह करीब 7 बजे पहाड़ से भारी मात्रा में मलबा और पत्थर सड़क पर गिर गए, जिससे हाईवे पूरी तरह बंद हो गया. इस कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा.
पुलिस की सतर्कता से टला बड़ा हादसा
जानकारी के अनुसार, पंडोह चौकी प्रभारी अनिल कटोच अपनी टीम के साथ सुबह हाईवे पर गश्त कर रहे थे. तभी अचानक ऊपर से भारी भूस्खलन हुआ. चौकी प्रभारी ने सतर्कता दिखाते हुए अपनी गाड़ी को यातायात से आगे नहीं बढ़ाया. यदि उनकी गाड़ी ट्रैफिक से आगे निकल जाती तो कई वाहन मलबे की चपेट में आ सकते थे और बड़ा हादसा हो सकता था.
राहत कार्य में दिक्कतें
भूस्खलन की सूचना मिलते ही राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने मौके पर जेसीबी व अन्य मशीनरी भेज दी है और मलबा हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया है. लेकिन पहाड़ से लगातार पत्थर गिरने के कारण राहत व बहाली कार्य में कठिनाई हो रही है.
प्रशासन की अपील
फिलहाल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा न करें और मौसम अनुकूल होने तक इस मार्ग से बचें. एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने बताया कि भूस्खलन के कारण हाईवे बंद हो गया है. मशीनरी द्वारा मलबा हटाने का कार्य जारी है. लोगों को सतर्क रहने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है.