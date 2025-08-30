हनोगी के पास भारी भूस्खलन से मंडी-मनाली नेशनल हाईवे बंद
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2902126
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

हनोगी के पास भारी भूस्खलन से मंडी-मनाली नेशनल हाईवे बंद

Mandi Manali National Highway closed: जानकारी के अनुसार, पंडोह चौकी प्रभारी अनिल कटोच अपनी टीम के साथ सुबह हाईवे पर गश्त कर रहे थे. तभी अचानक ऊपर से भारी भूस्खलन हुआ. चौकी प्रभारी ने सतर्कता दिखाते हुए अपनी गाड़ी को यातायात से आगे नहीं बढ़ाया. 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Aug 30, 2025, 09:02 AM IST

Trending Photos

हनोगी के पास भारी भूस्खलन से मंडी-मनाली नेशनल हाईवे बंद

Mandi Manali National Highway closed: शनिवार सुबह मंडी-मनाली नेशनल हाईवे एक बार फिर भारी भूस्खलन की चपेट में आ गया. हनोगी माता मंदिर के समीप सुबह करीब 7 बजे पहाड़ से भारी मात्रा में मलबा और पत्थर सड़क पर गिर गए, जिससे हाईवे पूरी तरह बंद हो गया. इस कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा.

पुलिस की सतर्कता से टला बड़ा हादसा

जानकारी के अनुसार, पंडोह चौकी प्रभारी अनिल कटोच अपनी टीम के साथ सुबह हाईवे पर गश्त कर रहे थे. तभी अचानक ऊपर से भारी भूस्खलन हुआ. चौकी प्रभारी ने सतर्कता दिखाते हुए अपनी गाड़ी को यातायात से आगे नहीं बढ़ाया. यदि उनकी गाड़ी ट्रैफिक से आगे निकल जाती तो कई वाहन मलबे की चपेट में आ सकते थे और बड़ा हादसा हो सकता था.

Add Zee News as a Preferred Source

राहत कार्य में दिक्कतें

भूस्खलन की सूचना मिलते ही राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने मौके पर जेसीबी व अन्य मशीनरी भेज दी है और मलबा हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया है. लेकिन पहाड़ से लगातार पत्थर गिरने के कारण राहत व बहाली कार्य में कठिनाई हो रही है.

प्रशासन की अपील

फिलहाल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा न करें और मौसम अनुकूल होने तक इस मार्ग से बचें. एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने बताया कि भूस्खलन के कारण हाईवे बंद हो गया है. मशीनरी द्वारा मलबा हटाने का कार्य जारी है. लोगों को सतर्क रहने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है.

TAGS

Hanogi landslideMandi Manali National Highway closedHanogi Mata temple landslide

Trending news

Hanogi landslide
हनोगी के पास भारी भूस्खलन से मंडी-मनाली नेशनल हाईवे बंद
sri anandpur sahib
ਕੈਫੇ ਮਾਲਕ 'ਤੇ 6 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਕੀਤਾ ਦਰਜ
Punjab Weather Update
ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਚ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ
ajj da hukamnama
Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 30 ਅਗਸਤ 2025
Kullu News
कुल्लू, बंजार और मनाली में शैक्षणिक संस्थान 30 अगस्त को रहेंगे बंद
CM Bhagwant Mann
CM ਮਾਨ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ
Khanna news
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰੋਕੀ; ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਮੰਗੀ ਰਿਸ਼ਵਤ, ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੇਵਾਦਾਰ
Sant Balbir Singh Seechewal
ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
Goniana Kalan
ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਗੋਨਿਆਣਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ
Mahan Shabad Kosh
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਸਪੈਂਡ, ਮਹਾਨ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼
;