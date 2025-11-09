मंडी शहर में नए नियम लागू; नो पार्किंग, वन-वे, साइलेंस जोन और ऑटो स्टैंडों में बदलाव की अधिसूचना जारी

Mandi News: मंडी शहर में अब यातायात पूरी तरह नई व्यवस्था के अनुरूप चलेगा. जिला दण्डाधिकारी अपूर्व देवगन ने फरवरी में जारी ड्राफ्ट अधिसूचना पर मिले सुझावों और आपत्तियों की समीक्षा के बाद ट्रैफिक पुनर्गठन से संबंधित अंतिम अधिसूचना जारी कर दी है. यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 और 117 के तहत लागू किया गया है और तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है.

जाम कम करने और यातायात को सुव्यवस्थित करने पर फोकस

डीसी अपूर्व देवगन ने बताया कि शहर में बढ़ते वाहन दबाव और अव्यवस्थित पार्किंग को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है. नगर निगम मंडी और पुलिस प्रशासन के सहयोग से लागू की गई यह योजना शहर के यातायात को सुचारु और सुरक्षित करने में सहायक होगी.

18 मुख्य मार्ग नो पार्किंग जोन घोषित

अधिसूचना के अनुसार, शहर के 18 प्रमुख मार्गों को नो पार्किंग क्षेत्र चिह्नित किया गया है.

इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:

-टारना टर्न–माइक्रोवेव स्टेशन मार्ग

-गांधी चौक–विक्टोरिया ब्रिज

-ओल्ड सुकेती ब्रिज–भ्यूली ब्रिज

-इंदिरा मार्केट

-सुकोडी चौक–जेल रोड

-पुलिस स्टेशन–एसपीयू कैंपस–जिमखाना क्लब

-बाईपास रोड और टीका साहिब रोड आदि

न्यू ब्रिज से विक्टोरिया ब्रिज तक का क्षेत्र पेड पार्किंग घोषित किया गया है. सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों के लिए रिज़र्व पार्किंग तय होगी. नगर निगम को सभी स्थानों पर संकेतक बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए हैं.

वन-वे ट्रैफिक और बस स्टॉप नियम लागू

-ओल्ड सुकेती ब्रिज से महामृत्युंजय मंदिर तक मार्ग वन-वे रहेगा.

-इंदिरा मार्केट में ट्रैफिक घड़ी की दिशा में चलेगा.

तीन स्थान—बाईपास ओल्ड सुकेती ब्रिज, महामृत्युंजय चौक और सेरी मंच—को दो मिनट के लिए वैध बस स्टॉप घोषित किया गया है.

वहीं बस स्टैंड–ओल्ड सुकेती ब्रिज, महामृत्युंजय चौक–सुकोडी चौक आदि मार्ग नो-स्टॉपेज जोन होंगे, जहाँ बसें या बड़े वाहन नहीं रुकेंगे.

सामान वाहनों के लिए समय निर्धारित

गुड्स वाहनों की आवाजाही अब तय समय में ही संभव होगी—

ग्रीष्मकाल: रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक

शीतकाल: रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक

कई स्थानों पर एक समय में खड़े होने वाले ट्रकों और जीपों की संख्या भी सीमित की गई है. नियम तोड़ने पर 25,000 रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा.

साइलेंस जोन और लो-स्पीड जोन घोषित

-अस्पतालों, स्कूलों, डीसी और एसपी कार्यालयों के 50 मीटर दायरे में साइलेंस जोन लागू रहेगा.

-ओल्ड सुकेती ब्रिज से भ्यूली ब्रिज तक मार्ग लो-स्पीड जोन होगा.

भारी वाहनों पर समयबद्ध रोक

गांधी चौक, नामधारी सिटी सेंटर चौक, प्रताप होटल–केहनवाल चौक और टारना मंदिर क्षेत्र में सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक भारी वाहनों व मिनी बसों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा.

ऑटो स्टैंडों में संख्या का पुनर्गठन

शहर के 30 ऑटो स्टैंडों पर ऑटो रिक्शाओं की संख्या नई व्यवस्था के अनुसार संशोधित की गई है.

-क्षेत्रीय अस्पताल गेट और पुलिस लाइन बाईपास के पास अब ऑटो नहीं खड़े होंगे.

-कई स्थानों पर ऑटो की संख्या बढ़ाई गई है—जैसे बस स्टैंड वाटर टैंक के पास 3 की जगह 11 ऑटो खड़े हो सकेंगे.

-कुछ प्रमुख स्थानों पर कारों के लिए अस्थायी पार्किंग भी चिन्हित की गई है.

नागरिकों से सहयोग की अपील

डीसी ने कहा कि नई यातायात प्रणाली शहर के नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लागू की गई है. उन्होंने नियमों का पालन सुनिश्चित करने और उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है.