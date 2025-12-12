Advertisement
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

युग हत्याकांड: हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पीड़ित परिवार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, पिता ने दायर की SLP

युग हत्याकांड में हाईकोर्ट के फैसले को पीड़ित परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. युग के पिता ने SLP दायर की, जिसे शीर्ष अदालत ने स्वीकार कर लिया है. जानें पूरा अपडेट और केस का इतिहास.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Dec 12, 2025, 04:16 PM IST

Mandi News: शिमला के चर्चित युग हत्याकांड मामले में पीड़ित परिवार ने हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. युग के पिता विनोद गुप्ता ने शीर्ष अदालत में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है.

विनोद गुप्ता ने कहा कि वे 23 सितंबर को हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले से संतुष्ट नहीं हैं. उनका आरोप है कि जिस आरोपी की मामले में सबसे अधिक भूमिका थी, उसे ही बरी कर दिया गया.

मामले में 5 सितंबर 2018 को जिला अदालत ने तेजिंद्र पाल, चंद्र शर्मा और विक्रांत बख्शी को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई थी. लेकिन 23 सितंबर 2025 को हाईकोर्ट ने इस फैसले को आंशिक रूप से बदलते हुए सबूतों के अभाव में तेजिंद्र पाल को बरी कर दिया तथा चंद्र शर्मा और विक्रांत बख्शी की फांसी की सजा को उम्रकैद में तब्दील कर दिया.

गौरतलब है कि शिमला के रामबाजार निवासी विनोद गुप्ता के बेटे युग का 14 जून 2014 को अपहरण हुआ था. 22 अगस्त 2016 को विक्रांत बख्शी की निशानदेही पर टैंक से युग की अस्थियाँ बरामद हुई थीं, जिसके बाद तीनों आरोपितों की गिरफ्तारी हुई थी.

mandi newsYug Murder CaseHimachal Pradesh

