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मंडी के सराज में फिर दर्दनाक हादसा! सैकड़ों फीट खाई में गिरी कार, चालक की मौके पर मौत

Mandi Accident News: मंडी के सराज क्षेत्र के बगस्याड में दर्दनाक सड़क हादसा, अनियंत्रित कार गहरी खाई में गिरी. चालक नेक राम की मौके पर मौत, पुलिस मामले की जांच में जुटी.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Mar 17, 2026, 03:48 PM IST

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मंडी के सराज में फिर दर्दनाक हादसा! सैकड़ों फीट खाई में गिरी कार, चालक की मौके पर मौत

Mandi News: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सराज क्षेत्र में एक और दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जिससे इलाके में शोक का माहौल है. यह हादसा बगस्याड-शिकावरी सड़क पर आईपीएच रेस्ट हाउस के पास देर रात हुआ, जहां एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी.

हादसे में कार चालक नेक राम (49) निवासी गांव सुनास की मौके पर ही मौत हो गई. जानकारी के अनुसार, नेक राम अपनी आल्टो कार से बगस्याड से घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में वाहन का नियंत्रण अचानक बिगड़ गया और कार सैकड़ों फीट गहरी खाई में गिर गई.

सुबह ग्रामीणों को मिली हादसे की जानकारी
घटना का पता सुबह उस समय चला जब स्थानीय ग्रामीणों ने सड़क के नीचे एक क्षतिग्रस्त कार देखी. शक होने पर जब वे नीचे पहुंचे तो कार के अंदर चालक मृत अवस्था में मिला. इसके बाद तुरंत परिजनों और पुलिस को सूचना दी गई.

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पुलिस जांच में जुटी
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. प्रारंभिक जांच में हादसे की वजह वाहन से नियंत्रण खोना बताया जा रहा है, हालांकि वास्तविक कारणों का पता जांच के बाद ही चल पाएगा.

इस मामले की पुष्टि एसपी मंडी विनोद कुमार ने करते हुए बताया कि पुलिस घटना की जांच कर रही है.

लगातार हादसों से बढ़ी चिंता
सराज क्षेत्र में लगातार हो रहे सड़क हादसों से स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ गई है. लोगों ने प्रशासन से सड़क सुरक्षा के बेहतर इंतजाम करने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की दुखद घटनाओं को रोका जा सके.

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