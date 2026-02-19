मंडी शिवरात्रि महोत्सव में डबल मीनिंग जोक विवाद, हरबंस अरोड़ा ने मांगी माफी

Mandi News: अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के दौरान एक मंचीय प्रस्तुति को लेकर विवाद खड़ा हो गया. मंडी में आयोजित सांस्कृतिक संध्या के दौरान स्थानीय कॉमेडियन हरबंस अरोड़ा द्वारा कथित तौर पर सुनाए गए डबल मीनिंग जोक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उन्हें आलोचना और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा.

सोशल मीडिया पर बढ़ा विवाद

वीडियो क्लिप सामने आने के बाद कई लोगों ने धार्मिक और सांस्कृतिक मंच की गरिमा का हवाला देते हुए आपत्ति जताई. आलोचकों का कहना था कि शिवरात्रि जैसे आस्था से जुड़े आयोजन में इस प्रकार की टिप्पणी अनुचित है. वहीं कुछ लोगों ने इसे हास्य कार्यक्रम का हिस्सा बताते हुए अनजाने में हुई चूक करार दिया.

हरबंस अरोड़ा ने जताया खेद

विवाद बढ़ने पर हरबंस अरोड़ा ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए कहा कि उनका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था. उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी प्रस्तुति केवल हास्य के उद्देश्य से थी. यदि उनके शब्दों से किसी व्यक्ति, महिला वर्ग या किसी समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं, तो वह इसके लिए खेद व्यक्त करते हैं। उन्होंने भविष्य में मंचीय मर्यादा का विशेष ध्यान रखने की बात भी कही.

धार्मिक आयोजन की संवेदनशीलता

अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है, जिसमें देश-विदेश से श्रद्धालु और कलाकार भाग लेते हैं. देव परंपराओं और लोक आस्था से जुड़े इस आयोजन में मंचीय प्रस्तुतियों को लेकर लोगों की संवेदनशीलता स्वाभाविक मानी जाती है.

आयोजकों की चुप्पी, चर्चा जारी

फिलहाल आयोजन समिति की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. हालांकि सोशल मीडिया पर मनोरंजन और मर्यादा के बीच संतुलन को लेकर बहस जारी है. कई लोग इसे भविष्य में सार्वजनिक मंचों पर शब्दों के चयन में सावधानी बरतने की सीख के रूप में देख रहे हैं.