छोटी काशी मंडी में सुरों की गूंज: शिवरात्रि महोत्सव की दूसरी सांस्कृतिक संध्या रही यादगार

छोटी काशी मंडी में अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की दूसरी सांस्कृतिक संध्या लोक और फिल्मी गीतों के नाम रही. काकू राम ठाकुर, सुनील राणा और अन्य हिमाचली कलाकारों की प्रस्तुति पर दर्शक देर रात तक झूमते रहे. पढ़ें पूरी रिपोर्ट.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Feb 18, 2026, 11:34 AM IST

छोटी काशी मंडी में सुरों की गूंज: शिवरात्रि महोत्सव की दूसरी सांस्कृतिक संध्या रही यादगार

Mandi News: छोटी काशी मंडी में आयोजित सात दिवसीय अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की दूसरी सांस्कृतिक संध्या लोकसंगीत, भक्ति रस और फिल्मी तरानों के शानदार संगम के नाम रही. 16 फरवरी से शुरू हुए इस भव्य आयोजन में मंगलवार रात पंडाल दर्शकों से खचाखच भरा रहा और हिमाचली कलाकारों की प्रस्तुतियों ने देर रात तक समां बांधे रखा.

मुख्य कलाकार किशन वर्मा, काकू राम ठाकुर और सुनील राणा की दमदार प्रस्तुतियों ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया. कार्यक्रम में लोकधुनों से लेकर पंजाबी और फिल्मी गीतों तक का रंगारंग मिश्रण देखने को मिला.

मुख्य अतिथि की मौजूदगी
इस अवसर पर राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष (कैबिनेट रैंक) भवानी सिंह पठानिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की. शिवरात्रि महोत्सव आम सभा के अध्यक्ष एवं विधायक चंद्रशेखर और मेला कमेटी के अध्यक्ष एवं उपायुक्त मंडी ने पारंपरिक रीति-रिवाज से उनका स्वागत किया।

कार्यक्रम में ‘चिल्ड्रन ऑफ स्टेट’ के बच्चों की विशेष उपस्थिति रही. जिला प्रशासन ने सेरी चानणी में बच्चों के बैठने और कार्यक्रम देखने की विशेष व्यवस्था की, जिससे उनमें खासा उत्साह नजर आया। मुख्यमंत्री की पहल पर इन बच्चों को हवाई यात्रा और वंदे भारत ट्रेन में सफर का अवसर देने के साथ विभिन्न आयोजनों में शामिल किया जा रहा है. इसी कड़ी में उन्हें सांस्कृतिक संध्या में सम्मानित भी किया गया.

काकू राम ठाकुर ने बिखेरा सुरों का जादू
लोकगायक काकू राम ठाकुर ने ‘शिव जो देना नुवाला’ भजन से कार्यक्रम की शुरुआत की. इसके बाद ‘चंबे मिंजरां लागीरा’, ‘बिमलो-कमलो’ और ‘दिलदारां’ जैसे गीतों ने माहौल को संगीतमय बना दिया. संध्या के अंतिम चरण में ‘मित्रां दा नां चलदा’ और ‘चंडीगढ़ वालिए’ जैसे पंजाबी हिट्स पर युवाओं ने जमकर डांस किया.

लोकगायक सुनील राणा ने ‘मेरी जान सुमित्रा’, ‘झिकड़ी धिए’ और ‘रलिया वो खेरा’ जैसे पहाड़ी और फिल्मी गीतों से दर्शकों का दिल जीत लिया.

परंपरा और आधुनिकता का संगम
कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक शहनाई वादन से हुई, जिसने वातावरण को आध्यात्मिक रंग में रंग दिया.

गुजरात से आई एनज़ेडसीसी (NZCC) की टीम ने रंगारंग लोकनृत्य प्रस्तुत कर राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया. वहीं शिमला के प्रसिद्ध फिरदौस बैंड ने आधुनिक संगीत की धुनों से युवा दर्शकों में नई ऊर्जा भर दी.

विशेष बच्चों की भावुक प्रस्तुति
सांस्कृतिक संध्या का सबसे भावुक पल तब आया जब विशेष बच्चों ने मंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया. काव्या भारद्वाज, धनेश, रितिका, कुलदीप कौंडल, निहारिका, रीना, तेजावरी और अदिति की प्रस्तुतियों ने पूरे पंडाल को तालियों से गूंजा दिया.

प्रदेशभर के कलाकारों ने जीता दिल
हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों से आए कलाकारों—रंजना कुमारी, नितेश गरला, पूनम राणा, भानु प्रिया व राकेश कुमार, रूप ठाकुर (थाची), हेम राज (पंडोह), कुशल भारद्वाज और मुस्कान (बिलासपुर) ने अपनी प्रस्तुतियों से महोत्सव को और भी भव्य बना दिया.

अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव अब केवल धार्मिक आयोजन ही नहीं, बल्कि हिमाचली कला, संस्कृति और लोक परंपराओं को वैश्विक मंच देने का सशक्त माध्यम बन चुका है.

