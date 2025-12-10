11 दिसंबर को मंडी में बदलेगा ट्रैफिक सिस्टम: भारी वाहनों की एंट्री बंद, कई मार्ग होंगे वन-वे

Mandi News: मंडी शहर में 11 दिसंबर को पड्डल मैदान में आयोजित होने वाले जन संकल्प सम्मेलन को लेकर पुलिस प्रशासन ने विस्तृत ट्रैफिक प्लान जारी किया है. इस दिन सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक रहेगी. खलियार, बिंद्रावणी, चक्कर और तल्याहड़ की ओर से शहर में बड़े वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा.

सम्मेलन के दौरान शहर के कई प्रमुख मार्गों पर वन-वे ट्रैफिक व्यवस्था लागू रहेगी ताकि जाम की स्थिति से बचा जा सके. मंडी बस स्टैंड के बाहर टैक्सी और ऑटो पार्किंग पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. शहर आने वाली सभी बसें यात्रियों को पड्डल मैदान के नजदीक ही उतारेंगी और उसके बाद उन्हें शहर के बाहर तय पार्किंग स्थलों पर खड़ा किया जाएगा.

बसों के लिए तय विशेष रूट और पार्किंग

पुलिस के मुताबिक:

-बिलासपुर और सुंदरनगर रूट की बसें चक्कर–होटल वैली व्यू मार्ग से चलेंगी.

-कुल्लू–मनाली और पंडोह रूट की बसें आईएसबीटी मंडी के पास यात्रियों को उतारेंगी.

-जोगिंद्रनगर और पधर रूट की बसें विक्टोरिया ब्रिज के पास ड्रॉप करेंगी.

उधर, एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने बताया कि करीब 1000 एलएमवी वाहनों के लिए निशुल्क और सशुल्क पार्किंग व्यवस्था शहर और आसपास के खाली क्षेत्रों में की गई है.

सम्मेलन के बाद भी रहेगा ट्रैफिक कंट्रोल

सम्मेलन समाप्त होने के बाद यात्रियों को बसों में बैठाने के लिए भी अलग-अलग बोर्डिंग प्वाइंट तय किए गए हैं, जिससे वापसी के समय भी अव्यवस्था ना हो और शहर में ट्रैफिक सुचारू बना रहे.

पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित रूट और पार्किंग नियमों का पालन करें.