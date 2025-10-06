‘दलित’ बच्चे को न्याय दिलाने सड़कों पर उतरी भारतीय मार्क्सवादी पार्टी, जातीय भेदभाव ने ली जान

हिमाचल प्रदेश के ज़िला शिमला के रोहड़ू क्षेत्र में कथित तौर पर जातीय भेदभाव के बाद बच्चे की आत्महत्या का मामला तूल पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है. छोटे बच्चे को न्याय दिलाने के लिए भारतीय मार्क्सवादी पार्टी सड़कों पर उतर आयी है.
Trending Photos
Shimla News: हिमाचल प्रदेश के शिमला ज़िले के रोहड़ू क्षेत्र में कथित जातीय भेदभाव के कारण एक बच्चे की आत्महत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. इस घटना को लेकर भारतीय मार्क्सवादी पार्टी (CPI-M) और विभिन्न दलित अधिकार संगठनों ने शिमला में सड़कों पर उतरकर धरना-प्रदर्शन किया. प्रदर्शन का नेतृत्व पार्टी नेताओं राकेश सिंघा और संजय चौहान ने किया.
नेताओं ने कहा कि आज़ादी के 78 साल बाद भी जातीय भेदभाव जैसी घटनाएं होना बेहद शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है. उनका आरोप है कि रोहड़ू में बच्चे को जातिगत आधार पर प्रताड़ित किया गया, जिसके चलते उसे आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा. इसी तरह हाल ही में कुल्लू दशहरा में भी अनुसूचित जाति से संबंधित एक अधिकारी को भीड़ का शिकार बनाया गया, जो समाज में गहरी जड़ें जमा चुके भेदभाव को दर्शाता है.
मार्क्सवादी नेताओं ने संविधान के समानता के अधिकार का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे मामलों में सरकार और प्रशासन को त्वरित और निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करना चाहिए. राकेश सिंघा ने इस दावे को खारिज किया कि बच्चे के पास चोरी की आदत थी. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस संबंध में पुलिस के पास कोई FIR दर्ज नहीं है. पार्टी ने मांग उठाई है कि इस पूरे मामले की गहन जांच हो और दोषियों के खिलाफ SC-ST एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाए।
नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इस मुद्दे पर गंभीर कदम नहीं उठाए, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा.