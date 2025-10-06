Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2950079
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

‘दलित’ बच्चे को न्याय दिलाने सड़कों पर उतरी भारतीय मार्क्सवादी पार्टी, जातीय भेदभाव ने ली जान

हिमाचल प्रदेश के ज़िला शिमला के रोहड़ू क्षेत्र में कथित तौर पर जातीय भेदभाव के बाद बच्चे की आत्महत्या का मामला तूल पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है. छोटे बच्चे को न्याय दिलाने के लिए भारतीय मार्क्सवादी पार्टी सड़कों पर उतर आयी है.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Oct 06, 2025, 02:32 PM IST

Trending Photos

‘दलित’ बच्चे को न्याय दिलाने सड़कों पर उतरी भारतीय मार्क्सवादी पार्टी, जातीय भेदभाव ने ली जान

Shimla News: हिमाचल प्रदेश के शिमला ज़िले के रोहड़ू क्षेत्र में कथित जातीय भेदभाव के कारण एक बच्चे की आत्महत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. इस घटना को लेकर भारतीय मार्क्सवादी पार्टी (CPI-M) और विभिन्न दलित अधिकार संगठनों ने शिमला में सड़कों पर उतरकर धरना-प्रदर्शन किया. प्रदर्शन का नेतृत्व पार्टी नेताओं राकेश सिंघा और संजय चौहान ने किया.

नेताओं ने कहा कि आज़ादी के 78 साल बाद भी जातीय भेदभाव जैसी घटनाएं होना बेहद शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है. उनका आरोप है कि रोहड़ू में बच्चे को जातिगत आधार पर प्रताड़ित किया गया, जिसके चलते उसे आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा. इसी तरह हाल ही में कुल्लू दशहरा में भी अनुसूचित जाति से संबंधित एक अधिकारी को भीड़ का शिकार बनाया गया, जो समाज में गहरी जड़ें जमा चुके भेदभाव को दर्शाता है.

मार्क्सवादी नेताओं ने संविधान के समानता के अधिकार का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे मामलों में सरकार और प्रशासन को त्वरित और निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करना चाहिए. राकेश सिंघा ने इस दावे को खारिज किया कि बच्चे के पास चोरी की आदत थी. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस संबंध में पुलिस के पास कोई FIR दर्ज नहीं है. पार्टी ने मांग उठाई है कि इस पूरे मामले की गहन जांच हो और दोषियों के खिलाफ SC-ST एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाए।

Add Zee News as a Preferred Source

नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इस मुद्दे पर गंभीर कदम नहीं उठाए, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा.

TAGS

Marxist PartyShimla NewsHimachal Pradesh

Trending news

Marxist Party
‘दलित’ बच्चे को न्याय दिलाने उतरी भारतीय मार्क्सवादी पार्टी, जातीय भेदभाव ने ली जान
bathinda news
ਚੱਲਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ; ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਦੀ ਝੁਲਸਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ
Shahtalai Dussehra Fair
दशहरा मेले में बोले अनुराग, 'मुगलों और अंग्रेजों की हुकूमत आई-गई, सनातन हमेशा रहेगा'
Delhi News
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਵੱਲ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
Ludhiana News
ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ; ਨਕਲੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਤੇ ਦੁੱਧ ਬਰਾਮਦ
Kisan Mazdoor Protest
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ
barley
हिमाचल में 8 अक्टूबर से शुरू होगी प्राकृतिक जौ की सरकारी खरीद
jalandhar news
ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਮਸਕਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ
Lawrence Bishnoi Gang
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
Himachal Weather
हिमाचल में बदला मौसम का मिजाज ऊंची चोटियों पर पहली बर्फबारी, कई जिलों में अलर्ट जारी
;