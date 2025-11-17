माता श्री चिंतपूर्णी महोत्सव-2025 धूमधाम से संपन्न; समापन समारोह में अमृत मान ने जमाई धूम

Una News: अंब के मेला मैदान में आयोजित तीन दिवसीय माता श्री चिंतपूर्णी महोत्सव-2025 का दूसरा संस्करण रविवार को उत्साह और श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ. कार्यक्रम के समापन समारोह में हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे. महोत्सव का शुभारंभ 14 नवंबर को उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री द्वारा किया गया था.

तीन दिन तक संस्कृति और भक्ति का संगम

तीनों सांस्कृतिक संध्याओं में हिमाचल के कलाकारों के साथ-साथ देशभर से आए कलाकारों ने अपनी उत्कृष्ट प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया.

हज़ारों श्रद्धालुओं और पर्यटकों की उपस्थिति ने इस आयोजन को भव्य सफलता दिलाई. समापन समारोह में उपायुक्त जतिन लाल ने मुख्य अतिथि सहित अन्य विशिष्ट अतिथियों का सम्मान किया.

विधानसभा अध्यक्ष ने की महोत्सव की सफलता की सराहना

अपने संबोधन में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने महोत्सव की शानदार सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए आयोजकों और श्रद्धालुओं को बधाई दी.

उन्होंने कहा कि ऐसे महोत्सव समाज को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़े रखते हैं, और संस्कृति से जुड़ा समाज ही तेजी से प्रगति करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने हिमाचल की देव संस्कृति का उल्लेख करते हुए कहा कि यह भूमि शक्तिपीठों और देवी-देवताओं की पावन धरोहर है. इसलिए अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजोकर रखना हम सभी का दायित्व है. उन्होंने महोत्सव के सफल आयोजन के लिए चिंतपूर्णी के विधायक सुदर्शन सिंह बबलू के प्रयासों की भी प्रशंसा की.

कुछ लोगों द्वारा की गई आलोचनाओं पर उन्होंने कहा कि अच्छे कार्यों की भी आलोचना होना स्वाभाविक है, और यह लोकप्रियता का ही संकेत है. महोत्सव में भारी संख्या में उमड़ा जनसमूह इसकी सफलता का स्पष्ट प्रमाण है.

अमृत मान ने जमाया रंग, दर्शक झूम उठे

महोत्सव के अंतिम दिन पंजाबी गायक अमृत मान ने अपने लोकप्रिय गीतों से माहौल में नई ऊर्जा भर दी. उनकी प्रस्तुतियों ने दर्शकों को नाचने पर मजबूर कर दिया और अंतिम संध्या को यादगार बना दिया.