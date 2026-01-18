सांसद अनुराग ठाकुर ने माता चिंतपूर्णी के दरबार में की पूजा-अर्चना

हमीरपुर(राकेश मल्ही): हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद अनुराग ठाकुर ने रविवार को माता श्री चिंतपूर्णी दरबार जी में पूजा-अर्चना कर पावन पिंडी के दर्शन किए। मंदिर पहुंचने पर मंदिर प्रशासन, पुजारी वर्ग और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर पुजारी संदीप कालिया ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत पूजा-अर्चना और हवन आहुति संपन्न करवाई। मंदिर प्रशासन की ओर से अनुराग ठाकुर को माता की चुनरी भेंट की गई, जबकि पुजारी वर्ग ने माता की तस्वीर भेंट स्वरूप प्रदान की।

दर्शन उपरांत सांसद अनुराग ठाकुर ने देश और प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि, खुशहाली और प्रगति की कामना करते हुए माता रानी से अरदास की। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में चिंतपूर्णी मंदिर के सौंदर्यीकरण और विस्तारीकरण को लेकर अपनी बात रखी।

अनुराग ठाकुर ने बताया कि चिंतपूर्णी मंदिर के सौंदर्यीकरण और विस्तार के लिए भारत सरकार द्वारा पहले भी धनराशि स्वीकृत की गई थी, लेकिन प्रदेश सरकार के सुस्त रवैये और कार्य करने की इच्छाशक्ति की कमी के चलते वह राशि वापस चली गई। उन्होंने कहा कि इसके बाद उनके निरंतर प्रयासों से उस धनराशि को दोबारा स्वीकृत करवाकर प्रदेश सरकार को भेजा गया, ताकि मंदिर में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें और मंदिर के विस्तार व सौंदर्यीकरण का कार्य पूरा हो सके।

उन्होंने कहा कि माता चिंतपूर्णी उत्तर भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है, जहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। उन्होंने दक्षिण भारत के मंदिरों के रखरखाव, भव्यता और व्यवस्थाओं का उदाहरण देते हुए कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, माता वैष्णो देवी और अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर जैसे प्रोजेक्ट्स से यह साबित होता है कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बड़े स्तर पर विकास संभव है।

अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि माता चिंतपूर्णी मंदिर के विस्तारीकरण के लिए कम से कम 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र का समग्र विकास हो सके। इससे श्रद्धालुओं को एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं मिलेंगी और हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं के एक साथ बैठने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकेगी।

मामले से जुड़े अन्य विवरणों की प्रतीक्षा की जा रही है।