Mandi News: नाबालिग का पीछा करते-करते घर तक पहुंचा अधेड़ व्यक्ति; लोगों ने मुंह काला किया, सांप्रदायिक टकराव टला

Mandi News (नितेश सैनी) : जिला मंडी के सुंदरनगर शहर में उस समय कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई जब एक अधेड़ व्यक्ति द्वारा नाबालिग लड़की का पीछा करने के मामले ने तनाव का रूप ले धारण कर लिया. पुलिस को स्थिति नियंत्रित करने के लिए थाने के गेट बंद करने पड़े और भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा.
जानकारी के अनुसार विशेष समुदाय से संबंधित आरोपी व्यक्ति पिछले कुछ दिनों से नाबालिग का पीछा कर रहा था. बुधवार शाम को जब वह अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी से लड़की का पीछा करते हुए उसके घर के पास पहुँचा, तो लड़की के माता-पिता ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया.
माता-पिता द्वारा विरोध करने और अपनी बेटी को परेशान न करने की चेतावनी देने पर आरोपी ने बहस शुरू कर दी और लड़की के पिता के साथ हाथापाई करने लगा.
यह देखते ही मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए. नाबालिग को तंग करने की बात सुनकर भीड़ का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने आरोपी की जमकर पिटाई कर दी. विरोध स्वरूप भीड़ ने उसका मुंह काला भी कर दिया. लड़की के पिता की सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुँची और आरोपी को हिरासत में लेकर मेडिकल के लिए अस्पताल ले गई. जब घटना की खबर फैलते ही विशेष समुदाय के काफी लोग बड़ी संख्या में थाने में उमड़ पड़े. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, भीड़ में से कुछ लोग सीधे जांच अधिकारी के रूम में घुस गए.
जांच अधिकारी के रूम में मौजूद लड़की के पिता और अन्य लोगों पर विशेष समुदाय के लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया. इस अचानक हुए हमले से थाने में भगदड़ मच गई. पुलिसकर्मियों और अन्य लोगों ने बड़ी मुश्किल से दोनों पक्षों को अलग-अलग किया।. स्थिति की गंभीरता और सांप्रदायिक टकराव की आशंका को देखते हुए, पुलिस ने तत्काल एहतियातन कड़े कदम उठाए.
कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए थाना के दोनों गेट बंद कर दिए गये. किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पीछा करने, मारपीट और सरकारी काम में बाधा डालने सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. उच्चाधिकारियों ने भी घटना का संज्ञान लिया है और इलाके में कड़ी निगरानी के आदेश दिए गए हैं. डीएसपी सुंदरनगर भारत भूषण ने बताया कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं व पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है.