सेना तक आसानी से पहुंचेंगे दुग्ध उत्पाद: हिमाचल सरकार की बड़ी पहल

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिमला में शनिवार को हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दुग्घ उत्पादक प्रसंघ सीमित की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि किन्नौर जिला के कड़छम या टापरी में दुग्ध प्रसंस्करण केन्द्र स्थापित किया जाएगा.

Nov 01, 2025, 05:52 PM IST

Shimla News: हिमाचल प्रदेश सरकार दुग्ध उत्पादों की उपलब्धता और प्रसंस्करण को मजबूत बनाने के लिए तेजी से कदम बढ़ा रही है. मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिमला में हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं.

किन्नौर में नया दुग्ध प्रसंस्करण केंद्र
मुख्यमंत्री ने बताया कि किन्नौर जिले के कड़छम या टापरी क्षेत्र में नया दुग्ध प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया जाएगा. इसका उद्देश्य सेना और स्थानीय लोगों को ताजे एवं गुणवत्ता वाले दुग्ध उत्पादों की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करना है.

दत्तनगर संयंत्रों को आउटसोर्स करने पर विचार
शिमला जिले के दत्तनगर में स्थित दोनों दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्रों को आउटसोर्स मॉडल पर संचालित करने की संभावनाओं पर भी विचार किया जा रहा है. इससे उत्पादन क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी.

मंडी में नया मिल्क पाउडर प्लांट प्रस्तावित
सीएम सुक्खू ने मंडी जिले के दूध संयंत्र में नया मिल्क पाउडर प्लांट स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं. इससे प्रसंस्करण क्षमता बढ़कर किसानों को अधिक लाभ मिलेगा.

दूध खरीद में रिकॉर्ड बढ़ोतरी
सरकार के प्रयासों से इस वित्त वर्ष में दूध खरीद में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है.
-29 नए बल्क मिल्क कूलर स्थापित किए गए.
-222 ऑटोमैटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट बीते दो वर्षों में लगाए गए.

सहकारी समितियों और किसानों की संख्या में उछाल
दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों की संख्या बढ़ाकर 716 कर दी गई है. मिल्कफेड को दूध बेचने वाले किसानों की संख्या भी बढ़कर 40,000 से अधिक हो गई है, जो राज्य में डेयरी क्षेत्र के सशक्त होने का संकेत है.

