मंत्री राजेश धर्माणी ने घुमारवीं दौरे के दौरान आयुर्वेदिक वेलनेस रिजॉर्ट का किया शुभारंभ, की चिट्टा मुक्त भारत की मांग

Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि देश में बढ़ते चिट्टे के काले कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय नशा तस्कर गिरोहों पर लगाम नहीं लगाई जाएगी, तब तक चिट्टे जैसी समस्या को जड़ से खत्म करना संभव नहीं है.

अंतरराष्ट्रीय गिरोहों से हो रही चिट्टे की तस्करी

बिलासपुर जिला के घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान तलवाड़ा गांव पहुंचे मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और कुछ अफ्रीकी देशों से भारत में चिट्टे की बड़ी खेप पहुंच रही है. ऐसे में हवाई और जलमार्ग से होने वाली तस्करी को रोकने के लिए बॉर्डर एरिया को सील करने जैसे सख्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता है.

प्रदेश सरकार ने उठाए सख्त कदम

मंत्री ने दावा किया कि हिमाचल प्रदेश सरकार चिट्टे के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है. अब तक नशा तस्करों की करीब 50 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की जा चुकी है. इसके अलावा, नशा तस्करी में संलिप्त पाए गए लगभग 60 सरकारी कर्मचारियों में से अधिकतर को बर्खास्त किया जा चुका है, जबकि कुछ के खिलाफ कार्रवाई अभी जारी है.

नशा निवारण के लिए सिरमौर में केंद्र

राजेश धर्माणी ने बताया कि नशे की लत के शिकार युवाओं को मुख्यधारा में लाने के लिए सिरमौर जिले में नशा निवारण केंद्र स्थापित किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि नशा मुक्त हिमाचल के लिए प्रदेश सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार को भी सामूहिक प्रयास करने होंगे.

आयुर्वेदिक वेलनेस रिजॉर्ट का शुभारंभ

घुमारवीं दौरे के दौरान मंत्री राजेश धर्माणी ने गांव तलवाड़ा में आत्रेय आयुर्वेद पीठ के आयुर्वेदिक वेलनेस पंचकर्म रिजॉर्ट का शुभारंभ किया. इस अवसर पर उन्होंने तुलसी का पौधा रोपित कर औषधीय पौधों के महत्व पर प्रकाश डाला.

विश्व शांति के लिए हवन और पुस्तक विमोचन

मंत्री ने आत्रेय पुनर्वसु यज्ञशाला में आयोजित हवन में आहुतियां डालकर विश्व शांति की कामना की. साथ ही ‘शिवालिक क्षेत्र में औषधीय पौधे’ नामक पुस्तक का विमोचन किया, जिसमें शिवालिक पहाड़ियों में पाए जाने वाले औषधीय पौधों और उनके उपयोग की जानकारी हिंदी और पहाड़ी भाषा में दी गई है.

कार्यक्रम में ये रहे मौजूद

इस अवसर पर बिलासपुर के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर, पंचायत प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे.