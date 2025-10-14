Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2961563
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

चिंतपूर्णी मंदिर में चमत्कार: 28 साल बाद गूंगे बेटे ने मां की कृपा से पाया सुनने और बोलने का वरदान

उत्तर भारत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल चिंतपूर्णी के दरबार में  एक चमत्कारी घटना घटी. पंजाब के होशियारपुर से आए एक श्रद्धालु परिवार के गूंगे बेटे ने मां चिंतपूर्णी की कृपा से बोलना और सुनना शुरू कर दिया. बेटा 28 साल से नहीं बोल और सुन पा रहा था.  

Written By  Raj Rani|Last Updated: Oct 14, 2025, 05:45 PM IST

  • Una News: हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी मंदिर में हाल ही में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने श्रद्धालुओं के दिलों को श्रद्धा और आस्था से भर दिया. पंजाब के होशियारपुर से दर्शन के लिए आए एक श्रद्धालु परिवार का बेटा, जो पिछले 28 वर्षों से गूंगा और बहरा था, अचानक मां चिंतपूर्णी की कृपा से सुनने और बोलने लगा.

    • परिवार ने बताया कि उनका बेटा सूरज, जब केवल सात वर्ष का था, तभी अचानक उसकी सुनने और बोलने की क्षमता समाप्त हो गई थी. परिवार ने कई बार डॉक्टरों से इलाज करवाया, अनेक मंदिरों में मत्था टेका, लेकिन कोई भी उपाय कारगर साबित नहीं हुआ.

    हाल ही में जब पूरा परिवार मां चिंतपूर्णी के दरबार में पहुंचा, तो उन्होंने श्रद्धा के साथ मां के चरणों में माथा टेका. बताया जा रहा है कि जब सूरज मंदिर में दर्शन कर आगे बढ़ रहा था, तभी किसी ने पीछे से आवाज लगाई और पहली बार उसने वह आवाज सुनी. उसी क्षण मंदिर के पुजारी ने उसे माता का चरणामृत और चुन्नी दी. कुछ ही देर में सूरज के कानों में झुनझुनी सी हुई और उसने बोलना शुरू कर दिया.

    इस अद्भुत घटना को देखकर मंदिर में मौजूद श्रद्धालु भाव-विभोर हो उठे. पूरे मंदिर परिसर में “जय मां चिंतपूर्णी” के जयकारे गूंजने लगे. सूरज के परिवार ने कहा कि यह मां की असीम कृपा और चमत्कारिक शक्ति का परिणाम है, जिसने असंभव को संभव कर दिखाया.

    परिवार ने मां चिंतपूर्णी का आशीर्वाद पाने के बाद मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना कर आभार प्रकट किया. वहीं इस चमत्कारिक घटना की चर्चा अब पूरे क्षेत्र में फैल चुकी है, और श्रद्धालु बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचकर मां के दर्शन कर रहे हैं.

 
 

Trending Photos

चिंतपूर्णी मंदिर में चमत्कार: 28 साल बाद गूंगे बेटे ने मां की कृपा से पाया सुनने और बोलने का वरदान

उत्तर भारत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल चिंतपूर्णी के दरबार में  एक चमत्कारी घटना घटी. पंजाब के होशियारपुर से आए एक श्रद्धालु परिवार के गूंगे बेटे ने मां चिंतपूर्णी की कृपा से बोलना और सुनना शुरू कर दिया. बेटा 28 साल से नहीं बोल और सुन पा रहा था.

 

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

chintpurni templeUna NewsHimachal Pradesh

Trending news

amritsar news
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਰੋਹਿਤ ਉਰਫ਼ ਕਾਲੂ ਦਾ ਘਰ ਢਾਹਿਆ, ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ
IPS Y P Kumar
ASI ਨੇ ਖੁੱਦ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, IPS ਵਾਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼
Bilaspur News
विभिन्न घटनाओं को लेकर संयुक्त संघर्ष मोर्चा का प्रदर्शन, राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन
Bilaspur News
लंबित मांगों को लेकर बिलासपुर में पेंशनर्स का धरना-प्रदर्शन, CM को सौंपा ज्ञापन
Bihar Assembly Elections 2025
ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ
Khan Saab Father Death
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਖ਼ਾਨ ਸਾਬ੍ਹ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸਪੁਰਦ-ਏ-ਖਾਕ
Bikram Singh Majithia
ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ HC ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
Rajya Sabha elections
ਰੋਪੜ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਤਾਣੇ ਪਿਸਤੌਲ
hamirpur news
कांगड़ा के गिद्धों की उड़ान पाकिस्तान सीमा तक, वन विभाग करेगा फीडिंग स्टेशन मज़बूत
Himachal Weather
Himachal Weather: प्रदेशभर में खिली धूप, इस दिन तक साफ रहेगा मौसम