चिंतपूर्णी मंदिर में चमत्कार: 28 साल बाद गूंगे बेटे ने मां की कृपा से पाया सुनने और बोलने का वरदान

Una News: हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी मंदिर में हाल ही में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने श्रद्धालुओं के दिलों को श्रद्धा और आस्था से भर दिया. पंजाब के होशियारपुर से दर्शन के लिए आए एक श्रद्धालु परिवार का बेटा, जो पिछले 28 वर्षों से गूंगा और बहरा था, अचानक मां चिंतपूर्णी की कृपा से सुनने और बोलने लगा.

परिवार ने बताया कि उनका बेटा सूरज, जब केवल सात वर्ष का था, तभी अचानक उसकी सुनने और बोलने की क्षमता समाप्त हो गई थी. परिवार ने कई बार डॉक्टरों से इलाज करवाया, अनेक मंदिरों में मत्था टेका, लेकिन कोई भी उपाय कारगर साबित नहीं हुआ.

हाल ही में जब पूरा परिवार मां चिंतपूर्णी के दरबार में पहुंचा, तो उन्होंने श्रद्धा के साथ मां के चरणों में माथा टेका. बताया जा रहा है कि जब सूरज मंदिर में दर्शन कर आगे बढ़ रहा था, तभी किसी ने पीछे से आवाज लगाई और पहली बार उसने वह आवाज सुनी. उसी क्षण मंदिर के पुजारी ने उसे माता का चरणामृत और चुन्नी दी. कुछ ही देर में सूरज के कानों में झुनझुनी सी हुई और उसने बोलना शुरू कर दिया.

इस अद्भुत घटना को देखकर मंदिर में मौजूद श्रद्धालु भाव-विभोर हो उठे. पूरे मंदिर परिसर में “जय मां चिंतपूर्णी” के जयकारे गूंजने लगे. सूरज के परिवार ने कहा कि यह मां की असीम कृपा और चमत्कारिक शक्ति का परिणाम है, जिसने असंभव को संभव कर दिखाया.

परिवार ने मां चिंतपूर्णी का आशीर्वाद पाने के बाद मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना कर आभार प्रकट किया. वहीं इस चमत्कारिक घटना की चर्चा अब पूरे क्षेत्र में फैल चुकी है, और श्रद्धालु बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचकर मां के दर्शन कर रहे हैं.